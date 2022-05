LECCE – La grAnde festa: da Gabriel a Baroni, tutti i messaggi celebrativi dai rispettivi profili social

GABRIEL – “Difficile descrivere tante emozioni vissute ieri. Dopo un lungo percorso, dopo tanti ostacoli e sacrifici. Vorrei ringraziare tutto il popolo leccese, siete meravigliosi, avete fatto una festa stupenda. Mi sento onorato di aver vissuto questi momenti nella mia carriera, momenti che rimarranno per sempre nel mio cuore. Com’è meraviglioso condividere una gioia così grande con dei compagni di squadra fantastici, gente che per tutto l’anno ha messo il NOI davanti l’io! Godiamoci questo traguardo raggiunto, perché sappiamo quanto abbiamo lottato e sofferto! Una pagina di storiAAA è stata scritta!”.

BLEVE – “È qualcosa di M🅰️🅰️🅰️GICO !! 💛❤️”

PLIZZARI – “Seria 🅰️…come un🅰️ gr🅰️nde f🅰️migli🅰️…❤️”

TUIA – “Un’emozione indescrivibile💛❤️”

BARRECA – “Campeonesssss 🏆💯💯”, “Missione Compiut🅰️ !!! 🏆”, “We Are The Champions 🏆🏆🏆🏆🏆”, “Notte M🅰️gic🅰️ !! 🏆💛❤️”

GENDREY – “Campioni ⚽️💛❤️”

CALABRESI – “via Lecce viAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️”

DI MARIANO – “Ritornare qui dove sono cresciuto..vincere il campionato..per me è Difficile da poter spiegare e raccontare così tante emozioni!è stata una stagione straordinaria, ci sono stati momenti anche difficili, ma da squadra vera con un gruppo vero abbiamo regalato a questa città, società e piazza magnifica un pezzo di stori🅰️, che porterò e custodirò dentro di me e nel mio cuore per sempre .

Voglio ringraziare ogni singolo componente di questo gruppo per avermi regalato una gioia così immensa. 🅰️ questa splendida tifoseria voglio dire GRAZIE, GRAZIE per averci accompagnato in questo indimenticabile viaggio. Adesso ci aspetta un’estate tranquilla ma con un altro sogno da conquistare”

GARGIULO – “VIBR🅰️ZIONI 💛❤️

SERIE 🅰️

FORZA LECCE💛❤️”

FARAGÒ – “Serie 🅰️!!! 😍😍😍

#vialecceviaaaa💛❤️”

HJULMAND – “10 mesi di lavoro – che squadra e che città… FORZA LECCE”

STREFEZZA – “Serie 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️”, “🅰️ndiamo in serie 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️”, “RICORDO DI UNA SERATA SPECI🅰️LE 🟡🔴 🏆🚀”

RAGUSA – “Fant🅰️🅰️🅰️stico! 💛❤️ •”

HELGASON – “Champions🏆🍾💛❤️”

BJORKENGREN “Serie A!!💛❤️”

BLIN – “I-N-C-R-E-D-I-B-I-L-E 😍

SERIE A Daiiiiiiii””

MAJER – “grazie A tutti! ❤️ #forzalecce”

CODA – “m🅰️gico”, “SERIE A 💛💪🏻♥️”,

ASENCIO – “grAzie! 💛❤️”

RODRIGUEZ – “Un sogno diventAto reAltÀ, divertitiviiiiiiiiiiiii LECCE la lunA è ArrivAtA 🌕🌕🌕🌕🌕 🏆🏆🏆🏆🏆 come ti Amo LECCE 💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛”, “SenzAAAAAA pAroleeee senzAAAAAA sensoooo, cAAAmpioniiiiiii 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️”, “Verificato

Dopo di questi giorni di festeggiAre…🎉🍾ho cApito che questo non è un sogno, vero? quAlcuno mi confermA che siAmo in serie🅰️🅰️🅰️🅰️serie 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ce ne andiamo, ce ne andiamoooo, ce ne andiamo in… 🎶”,

BARONI – “Ho portato dentro di me il seme di una terra che non si può dimenticare. Una città che sa essere gioia, che sa essere vento. Un popolo che respira insieme, palpita, scuote come un’onda d’inverno, spinge con una passione incontaminata e pulsante, un faro che spacca il buio e vince qualunque notte. Una terra che tinge, che marca a fuoco, di sentimento e colore.”