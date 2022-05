SERIE B – Coda fa il bis come re dei bomber: la classifica marcatori finale 2021/22

Per il secondo anno di fila, Massimo Coda vince la classifica marcatori di Serie B. Il bomber del Lecce, in questa stagione, è andato a segno 20 volte, oltre alle due di Coppa Italia, per un totale di 22 gol stagionali. A tutto ciò si aggiungano ben dieci assist. Numeri che, messi uno accanto all’altro, fanno capire quanto è stato decisivo il centravanti del Lecce alla promozione della sua squadra. Coda ha vinto anche il Premio Pablito, creato per celebrare il capocannoniere del campionato e ispirato alla memoria di Paolo Rossi, ma anche il premio, come miglior calciatore di Serie B. Un filotto incredibile per l’Hispanico, che, nonostante non sia riuscito a battere il suo record personale di gol (22 in campionato, stagione 2020-21), può, senza dubbio, considerare l’attuale stagione come la migliore della sua carriera.

Sul podio salgono, a quota 14, Gabriel Strefezza, ispiratore di Massimo Coda in più occasioni, ma anche Alfredo Donnarumma e Franco Vazquez.

Quattordici, in totale, i calciatori giallorossi andati a segno. Oltre a Coda e Strefezza: Di Mariano (5), Gargiulo (3), Lucioni (1), Tuia (1), Dermaku (1), Gallo (1), Faragò (1), Ragusa (1), Helgason (1), Listkowski (2), Bjorkengren (1), Blin (1), Majer (3), Rodriguez (2).

La classifica marcatori finale 2021/22:

20 RETI: Coda M. (Lecce);

14 RETI: Strefezza G. (Lecce), Donnarumma A. (Ternana), Vazquez F. (Parma);

—

12 RETI: Corazza S. (Alessandria);

11 RETI: Dany Mota (Monza), Lapadula G. (Benevento);

10 RETI: De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone), Valoti M. (Monza), Baldini E. (Cittadella), Cerri A. (Como), Maric M. (Crotone);

9 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Galabinov A. (Reggina), Moreo S. (Brescia), Zerbin A. (Frosinone), La Gumina A. (Como), Gytkjaer C. (Monza), Partipilo A. (Ternana);

8 RETI: Falletti C. (Ternana), Ciofani D. (Cremonese), Buonaiuto C. (Cremonese), Gliozzi E. (Como), Bidaoui S. (Ascoli), Zanimacchia L. (Cremonese), Puscas G. (Pisa);

7 RETI: Okwonkwo O. (Cittadella), Tello A. (Benevento), Insigne R. (Benevento), Cambiaghi N. (Pordenone), Forte F. (Benevento), Torregrossa E. (Pisa), Gaetano G. (Cremonese), Diaw. D. (LR Vicenza), Tramoni M. (Brescia);

6 RETI: 12 calciatori;

5 RETI: Di Mariano F. (Lecce) e altri 20 calciatori;

4 RETI: 14 calciatori;

3 RETI: Gargiulo M., Majer Z. (Lecce) e altri 40 calciatori;

DUE RETI: Listkowski M., Rodriguez P. (Lecce) e altri 49 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Gallo A., Blin A., Ragusa A., Helgason T., Lucioni F., Faragò P. (Lecce) e altri 102 calciatori.