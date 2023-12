LECCE – La follia di Banda costa cara: arriva la mazzata dal Giudice sportivo

La follia di Lameck Banda nei minuti finali di Inter-Lecce di ieri è stata pesantemente sanzionata dal Giudice sportivo che lo ha squalificato per due giornate. Questa la motivazione: “per avere contestato una decisione arbitrale proferendo ripetutamente, espressioni irriguardose”. Pertanto, l’esterno del Lecce salterà Atalanta-Lecce del 30 dicembre e Lecce-Cagliari del 6 gennaio. Peraltro, Banda dovrà anche rispondere alla chiamata della nazionale zambiana impegnata in Coppa d’Africa nel gruppo F, dove affronterà la Repubblica Democratica del Congo il 17 gennaio; la Tanzania il 21 gennaio e il Marocco il 24 gennaio. Oltre alle due gare sopra citate, quindi, il 22 giallorosso mancherà almeno in Lazio-Lecce del 14 gennaio e in Lecce-Juventus del 21 gennaio. Qualora lo Zambia, poi, passasse il turno, l’elenco delle partite in cui non sarà a disposizione il calciatore si allungherà.

Sempre il Giudice sportivo ha fermato per un turno anche Marin Pongracic che salterà anche lui, la trasferta di Bergamo. Fermati, per un turno, anche Vincenzo Fiorillo (Salernitana), Antoine Makombou (Cagliari), Victor Osimhen e Matteo Politano (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Ondrej Duda (Verona), Pablo Marì (Monza).

Altre sanzioni: due gare a con la Curva Sud chiusa per il Verona per cori di discriminazione razziale; ammende di 5mila euro alla Roma; di tremila euro a Juventus e Lazio; di duemila euro al Verona e alla Salernitana.