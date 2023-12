LECCE – Sticchi Damiani: “Subìto gol da punizione inesistente, ma faccio fatica a capire certe situazioni…”

Saverio Sticchi Damiani, nel post-gara, sottolinea la differenza di applicazione, da parte degli arbitri, di una medesima regola: quella del fallo di mano.

“Mi spiace che abbiamo subito la sconfitta nel momento migliore, quando sembrava che dovessimo pareggiare. Stavamo sorprendendo un po’ tutti e diventando anche pericolosi, dopo aver sofferto un po’ nel primo tempo, quando peraltro abbiamo subito un gol da una punizione inesistente perché il nostro giocatore non aveva commesso fallo di mano. Ci sta che il Var tolga un rigore che l’arbitro concede, ma allora io non riesco a capire perché Baschirotto, a Roma, ha pagato per aver sfiorato la palla con un’unghia. Questa è una questione di regole per scongiurare certe situazioni che io stesso faccio fatica a capire. La squalifica di Pongracic? Inevitabile, ora vedremo cosa succederà per Banda, ma abbiamo comunque tanti ragazzi che bruciano dalla voglia di giocare. Il Lecce farà la partita anche a Bergamo. Quando torno qui a Milano, alla Scala del Calcio, penso ogni volta a quando siamo ripartiti dalla Serie C e a cosa siamo diventati durante questo percorso: ciò mi aiuta a non dare nulla per scontato”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)