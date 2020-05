LECCE – Intervento chirurgico a Milano per Dell’Orco

In questo periodo di fermo calcistico, c’è chi ne approfitta per risolvere alcuni problemi fisici rimasti in sospeso. È il caso di Cristian Dell’Orco, difensore del Lecce in prestito dal Sassuolo che si è operato l’altro ieri. A darne comunicato ufficiale è stata Via Costadura:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Cristian Dell’Orco è stato sottoposto, in data 30 aprile, d’intesa con lo staff sanitario dell’U.S. Sassuolo, ad intervento di plastica per ernia inguinale, presso “Villa Igea” a Milano”.