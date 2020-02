LECCE – Imbula saluta il Salento: arriva la rescissione. Dall’allenamento nessun recupero

Novità importante nella rosa del Lecce. Da oggi Giannelli Imbula, infatti, non fa più parte della rosa giallorossa, dal momento che è arrivata l’ufficialità della rescissione del contratto che lo legava, in prestito, ai salentini fino al prossimo giugno. Imbula, che nel frattempo ha salutato anche lo Stoke City, dovrebbe approdare in Russia, dove il mercato è ancora aperto.

Nel frattempo non arrivano buone notizie dall’allenamento dei ragazzi di Liverani. Anche oggi hanno infatti lavorato a parte Falco, Saponara, Rispoli e Babacar, le cui indisponibilità si sommano all’assenza di Farias. Per il Lecce si profila dunque una nuova emergenza-attacco in vista del match con la Roma.