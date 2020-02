SERIE D/H – Brindisi caos, la risposta del club ai giocatori e allo staff tecnico. Programma e arbitri della 25ª

Il Brindisi FC risponde al comunicato firmato da giocatori e staff tecnico (e rimuove l’addetto stampa Eligio Galeone che lo aveva “arbitrariamente pubblicato”): “Si diffidano i giocatori – si legge nella nota del club – a trovare scuse inerenti la partita di domenica in quanto gli stessi sono stati regolarmente pagati come da elenco dei bonifici che sono a disposizione di chi volesse prenderne visione. All’appello mancano altri bonifici destinati ad altri 4 tesserati che così come da accordi si sarebbero dovuti effettuare prima della partita di domenica. Per quanto riguarda l’incontro tra i soci, previsto in data odierna, per il passaggio delle quote da parte del 45% alla V&V, non si è potuto più effettuare in quanto uno dei soci, per problemi personali, ha chiesto di spostarlo al sabato 22. Si è poi concordato per domenica 23 mattina”.

Domani, in teoria, si dovrebbe giocare il derby col Nardò, una delle gare previste dal calendario della 25esima giornata del girone H di Serie D che prevede, tra le altre, anche sfide molto importanti come Casarano-Foggia, Cerignola-Sorrento e Taranto-Bitonto.

Il programma e le designazioni arbitrali:

sab. h 15

Agropoli-Francavilla: Gilberto Gregoris di Pescara (Gibin-Rastelli)

dom. h 14.30

A. Cerignola-Sorrento: Roberto Lovison di Padova (Boggiani-Mastrosimone)

Casarano-Foggia: Dario Madonia di Palermo (Zezza-Arena)

Grumentum-F. Andria: Gabriele Gandolfo di Bra (Bartoluccio-Paradiso)

Nocerina-Team Altamura: Francesco Lipizer di Verona (D’Ottavio-Leonardi)

dom. h 15

Taranto-Bitonto: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Consonni-Pizzoni)

Brindisi-Nardò: Gioele Iacobellis di Pisa (Marconi-Papa)

Fasano-Gladiator: Gianluca Renzi di Pesaro (Carella-Chiavaroli)

Gravina-Gelbison: Felipe S. Viapiana di Catanzaro (Marucci-Claps)

–

CLASSIFICA: Bitonto 53 – Foggia 51 – Sorrento 47 – Cerignola 46 – Taranto e Casarano 38 – Fasano 33 – T. Altamura, Gelbison e Gladiator 31 – Brindisi 29 – Gravina 28 – Nardò e F. Andria 26 – Grumentum 24 – Nocerina 23 – Francacvilla 21 – Agropoli 14.