ECCELLENZA – Otranto-Deghi, in ballo punti che valgono il doppio: programma e arbitri della 24ª

Entra nel vivo il campionato di Eccellenza Pugliese. Si gioca domani la 24esima giornata, nona di ritorno, che vede il Molfetta capolista andare a far visita al Martina. Per il Corato c’è la trasferta a Bisceglie. L’Ugento sarà di scena di nuovo nel Foggiano, a Cerignola, contro l’Orta Nova. In ballo punti pesanti nel derby salentino Otranto-Deghi. Anche il Gallipoli va a caccia di punti salvezza sul campo dell’Audace Barletta.

Intanto è stato ufficializzato il programma della fase interregionale della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza. Il Corato è stato inserito nel triangolare insieme ai lucani del Vultur e ai campani dell’Afragolese che si sfideranno, in terra napoletana, nella prima giornata, il prossimo 26 febbraio. I neroverdi entreranno in gioco nella seconda giornata, il 4 marzo, contro la perdente della prima partita (o contro l’Afragolese in caso di pareggio).

Programma e arbitri:

dom. h 15

Audace Barletta-Gallipoli: Riccardo Tropiano di Bari (Salvemini-Coviello)

F. Altamura-Barletta 1922: Gabriele Sciolti di Lecce (Miccoli-Alessandrino)

Martina-Molfetta: Francesco Mallardi di Bari (Miceli-Barile)

Otranto-Deghi: Antonio Spera di Barletta (Battista-Minerva)

San Marco-Atl. Vieste: Roberto S. D’Angelo di Trapani (Massari-Panebarca)

Orta Nova-Ugento: Michele Bonavita di Foggia (Favilla-Rizzi) – a Cerignola

UC Bisceglie-Corato: Niccolò Salomone di Bari (Desiderato-Nero)

Vigor Trani-AT San Severo: Vito M. Losapio di Molfetta (Rizzi-Santo)

–

CLASSIFICA: Molfetta 54 – Corato 50 – V. Trani (-3) 38, Ugento e Barletta 1922 37 – A. Barletta e UC Bisceglie 31 – Atl. Vieste 30 – Martina (-1) e Gallipoli 28 – Otranto e Orta Nova 26 – Deghi e F. Altamura 24 – San Marco 19 – AT San Severo 18.