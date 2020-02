PROMOZIONE/B – Il Racale a Veglie contro il Brilla Campi, il Matino ospita la Salento. Ostuni-Manduria, derby playoff: programma e arbitri della 24ª

Ventiquattresima giornata alle porte anche per il girone B di Promozione. Trasferta ostica per la capolista Racale in quel di Veglie contro il Brilla Campi di Antonio Patruno. Il Matino a Ugento ospita la Salento Football, con l’intenzione di ricominciare a vincere dopo due 0-0 consecutivi. E poi c’è il derby per la zona playoff tra Ostuni e Manduria. Il Novoli affronta una Toma Maglie in piena rivoluzione, dopo l’esonero di mister Portaluri e l’approdo di mister Mitri sulla panchina giallorossa. A completare il programma: Avetrana-Veglie, Aradeo-Sava, Taurisano-De Cagna. Riposa il Carovigno che, nelle ultime ore, ha registrato l’addio di Ivan Termite.

dom. h 15

AS Avetrana-Veglie: Saverio Lavenuta di Bari (Tangaro-Mancini)

Atl. Aradeo-Sava: Nicola De Candia di Bari (Pedico-Marino)

Brilla Campi-Atl. Racale: Federico Paladini di Lecce (Magnifico-Errico) – a Veglie

Manduria-Ostuni: Guido Iacopetti di Pistoia (Curci-Spedicato)

Novoli-Toma Maglie: Giammarco Raimondo di Taranto (De Benedictis-Prigigallo)

Taurisano-De Cagna: Marco Lombardo di Brindisi (Tara-Meleleo)

Virtus Matino-Salento Football: Andrea Rutigliano di Lecce (Spadavecchia-Rupe) – a Ugento

(riposa Carovigno)

CLASSIFICA: Racale 51 – Matino 45 – Ostuni (-1) 39 – Manduria (-1) 38 – Sava 37 – Taurisano 36 – Toma Maglie (-6) 31 – AS Avetrana 27 – Novoli 25 – De Cagna 23 – Brilla Campi 21 – Aradeo 19 – Salento Football 18 – Carovigno 16 – Veglie 11.