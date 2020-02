PROMOZIONE/B – Saltano le panchine a Maglie e Carovigno

Saltano due panchine nel girone B di Promozione. In ordine di tempo: martedì scorso, la Toma Maglie, con una nota affidata ai social, ha esonerato mister Mino Portaluri dall’incarico di primo allenatore giallorosso. “Scelta dolorosa essendo Mino magliese doc e sempre legato da un profondo amore verso i colori giallorossi”, scrivono dalla società. Il nuovo allenatore incaricato è Orazio Mitri che esordirà domenica prossima nella trasferta di Novoli. Per via dell’esonero di Portaluri, abbandonano la squadra anche i calciatori Francesco Longo, Giovanni Pace e Ruben Permeti, oltre al preparatore dei portieri Andrea Romano.

Dimissioni senza, al momento, sostituto in casa Carovigno dove, con la solita nota su Facebook, si è comunicato, in data 19 febbraio, che “l’allenatore Ivan Termite ha rassegnato le dimissioni dalla guida dell’Asd Carovigno Calcio. Nel formulare a mister Termite l’affetto e il ringraziamento per quanto dedicato alla squadra, augura a Ivan un futuro proficuo e ricco di soddisfazioni. La società comunicherà quanto prima il nome del nuovo allenatore della squadra”. Domenica prossima il Carovigno osserverà il proprio turno di riposo.