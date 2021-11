LECCE – Il “segreto difensivo” di Gabriel: “Subiamo poco perché ci sacrifichiamo come gruppo”

Felice per aver ottenuto già il sesto clean sheet in sole tredici giornate, Gabriel Vasconcelos Ferreira ha parlato soprattutto di fase difensiva nel corso della conferenza stampa odierna.

La strada che il Lecce sta percorrendo è quella giusta: “E’ un percorso che stiamo cercando di costruire. Sin dall’inizio il mister ci ha detto di costruire qualcosa attraverso la prestazione più che per il risultato. L’obiettivo era fare qualcosa a lungo termine attraverso una base. I risultati vengono se proponi idee e mentalità. E’ una cosa che stiamo cercando di fare con il tempo, perché senza dubbio c’è necessità di migliorare ma la strada è quella giusta”.

La fase difensiva è un gioco di squadra: “Ho sempre pensato, e oggi lo faccio ancor più, che difendere ed attaccare sono cose collettive. Eccezione è quando una punta prende e salta 4-5 giocatori, ma succede raramente. Si attacca e si difende insieme. Concordo che subiamo meno, ma anche in passato era un discorso collettivo. Quando tutti insieme si lavora con spirito di sacrificio si possono ottenere determinati risultati. Anche gli altri allenatori che ho avuto nei due anni precedenti curavano la fase difensiva, pur avendo concetti diversi. Quindi ha a che fare maggiormente con il lavorare, sacrificarsi e mettersi a disposizione, cosa che quest’anno sta avvenendo”.

La forza è nel gruppo: “Sarebbe ingiusto dire un nome perché tanti si stanno sacrificando e stanno cercando di dare una mano in fase difensiva, anche chi entra a gara in corso. Dobbiamo metterci in testa che è il gruppo che fa la differenza. Ricordo di gol fatti partendo dai terzini così come difese fatte con le punte che aiutavano e pressavano”.

E’ cambiato soprattutto lo spirito di sacrificio: “Paragonare non è mai facile e non credo che sia giusto. Erano giocatori e situazioni diverse, quindi parto dal punto che stiamo nel presente cercando di lavorare sulla difesa. Siamo una squadra che sta crescendo ma che può fare meglio anche sotto questo punto di vista perché siamo solo all’inizio del percorso”.

Sui prossimi avversari: “Credo proprio che ci attenderà una sfida molto difficile. Avremo di fronte un avversario di qualità, che sta facendo bene, che ha tanta voglia e che ha preso giocatori che in questa categoria, ma anche in Serie A, hanno fatto la differenza. Dovremo quindi cercare di prepararla al meglio. Saranno importante il pubblico, l’intensità che metteremo, la compattezza ed il gioco di squadra”.

(foto: Gabriel, ph Coribello/SS)