TENNIS – Ct Maglie, vittoria col Treviglio: saranno playout per la permanenza in A2

Il Ct Maglie conquista, non senza soffrire, la qualificazione ai playout per la permanenza in A2 maschile, grazie al successo conseguito sul Tc Treviglio (Bergamo) per 4-2, domenica scorsa.

In campo, per i salentini: Jelle Sels, Francesco Garzelli, Lorenzo Maria Lorusso, Daniel Bagnolini, Gabriele Frisullo, Marco Baglivo; a disposizione Silvio Mencaglia e Samuel Spano. I tecnici: Michele Pasca, Marco Cezza, Mattia Leo, Marco Baglivo, Antonio Giordano.

Il TC Treviglio ha schierato Davide Pontoglio, Alberto Brizzi, Andrea Fiorentini, Pietro Beretta e Stefano Agazzi.

Nei singolari Brizzi ha superato Garzelli 6-2 6-2, Lorusso ha superato Fiorentini 7-5 6-4, Bagnolini ha superato Beretta 6-3 6-2, Sels ha superato Pontoglio 7-6 6-3 7-6.

Nei doppi vittoria della coppia Beretta Brizzi su Baglivo Frisullo e Sels Lorusso su Fiorentini Agazzi.

Grande equilibrio tra le squadre con tanti momenti altalenanti. Da sottolineare lo spettacolare e avvincente singolare tra Sels e Pontoglio, giocato con continui capovolgimenti di risultato, durato oltre 3 ore con un tie break decisivo, nel quale il magliese ha superato un ottimo avversario costringendo, per altro, quest’ultimo, alla fine dell’incontro, a richiedere l’intervento del fisioterapista per problemi causati dalla fatica e dall’intensità di gioco espresso sul campo. Un grande spettacolo di tennis che, fino all’ultimo game, ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli appassionati presenti sul campo centrale. Bene anche i giovani Lorusso e Bagnolini che hanno regolato, non senza difficoltà, i loro avversari. Come al solito grande cuore di Francesco Garzelli che, nonostante le non perfette condizioni fisiche, ha dovuto cedere all’esperto Brizzi.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Una importante vittoria che risolleva il morale in un campionato condizionato da tanti contrattempi. Soddisfatto per come si è espressa la squadra dimostrando grande cuore e carattere nell’affrontare una compagine molto competitiva che aveva l’obbligo di vincere per evitare la retrocessione. Bravo Sels che ha regolato un ottimo Pontoglio che ha fatto davvero un incredibile partita e che ha ceduto solo nel finale. Bravi tutti. Bravi anche i giocatori del TC Treviglio che, purtroppo, lasciano la serie A2”.

In settimana la Federtennis sorteggerà il tabellone per i playout con la formula dell’incontro di andata, il 28 novembre, e ritorno, 5 dicembre.

(in foto: Jelle Sels)