LECCE – Arriva la cicogna in casa Strefezza. Quattro baby selezionati per la Nazionale Under 15 Sud

Prosegue a marcia spedita la preparazione del Lecce in vista della gara di venerdì sera contro la Ternana al Via del Mare. Oggi seduta allo stadio: assente Strefezza, diventato papà per la nascita della piccola Maddalena (auguri! ndr). Gargiulo ha svolto metà allenamento col gruppo e metà in differenziato; Tuia ha lavorato tutto il tempo a parte. Domani allenamento a San Pietro in Lama.

Intanto, arrivano delle belle soddisfazioni per alcuni baby giallorossi. In occasione della Selezione Sud per la Nazionale under 15, in programma per domani, 24 novembre, presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro, sono stati convocati i seguenti calciatori del settore giovanile giallorosso: Raffaele Ricercato (difensore classe 2007), Leonardo Pertoso (esterno di difesa classe 2007), Giulio Attanasio (difensore classe 2007) e Nicolò Spinelli (esterno offensivo classe 2007).

(foto: G. Strefezza, ph. Coribello/SS)