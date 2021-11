SERIE B – Giudice sportivo, ammenda per l’Us Lecce. La Ternana perde un difensore

Arriva una multa per l’Us Lecce. Il Giudice sportivo, dopo le gare della 13esima giornata di Serie B, ha inflitto una sanzione da duemila euro alla società giallorossa “per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco un bengala”, sanzione attenuata in quanto la stessa società ha adottato tutte le misure per prevenire tali comportamenti.

Ammende anche per Vicenza e Perugia (tremila euro), Como e Monza (duemila euro).

CALCIATORI – Due giornate di squalifica, ammonizione e ammenda di 1.500 euro per Alberto Cerri (Como); due giornate a Federico Viviano (Spal); una giornata a Davide Adorni (Cittadella), Salvatore Burrai (Perugia), Nicola Falasco (Pordenone), Fredrik Sorensen (Ternana, prossimo avversario del Lecce).