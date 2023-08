LECCE – Il commiato social dei due neo ex Hjulmand e Ceesay

Parole dolci arrivano dai due neo ex giallorossi, Morten Hjulmand e Assan Ceesay, ceduti, a titolo definitivo, a Sporting Lisbona e Damak FC Saudi Club.

L’ex capitano: “Lecce è un posto unico, un posto speciale. Lo terrò nel mio cuore. Per sempre. Grazie a tutti i giocatori, i lavoratori, lo staff tecnico, lo staff medico, la società, i tifosi. Mi avete insegnato tanto come persona e sono veramente grato. Non dimenticherà mai questi tre anni. Adesso avete un tifoso in più, vi seguirò per il resto della sua vita. Forza Lecce”.

E, a seguire, le parole dell’ex centravanti giallorosso: “Ciao leccese, voglio solo ringraziarti per avermi dato l’opportunità di far parte di una grande famiglia. Sono grato di aver indossato il giallorosso, è un onore. A partire dal presidente, arrivando ai tifosi, grazie a tutti. Farò il tifo a distanza per voi. Forza Lecce sempre. Grazie a Massimo Grillo per quello che abbiamo realizzato negli anni”.

(foto: Ceesay esulta dopo il gol alla Fiorentina – ott. ’22 – ©Coribello/SalentoSport)