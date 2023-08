LECCE – Corvino e Trinchera pescano ad Est: è Nikola Krstovic il nuovo centravanti giallorosso

Sarà Nikola Krstovic il sostituto di Assan Ceesay al centro dell’attacco del Lecce. Completato il passaggio dell’ex Zurigo verso gli arabi del Damak, Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera hanno puntato le loro fiches sul classe 2000 di nazionalità montenegrina, attualmente in forza al DAC Dunajska Streda, club di Serie A slovacca.

Alto 185 cm, di ruolo punta centrale, Krstovic vanta anche diverse presenze nelle nazionali giovanili montenegrine con nove gettoni e un gol anche in nazionale maggiore. La sua carriera nelle squadre di club nasce nell’FK Zeta Golubovac, in Montenegro, con cui gioca anche i preliminari di Europa league nel 2017/18, segnando, in quattro stagioni, 41 reti ufficiali in un centinaio di presenze. Nel 2019/20 passa alla Stella Rossa di Belgrado per poi essere ceduto in prestito al Graficar Belgrado, segnando due reti con quest’ultima maglia. Altre due stagioni (non proprio prolifiche) alla Stella Rossa, con cui gioca anche le qualificazioni alla Champions League, nel 2021/22 approda al suo attuale club, il DAC, mettendo insieme 66 presenze e 36 gol. Nel suo personale curriculum ci sono due titoli da capocannoniere in Montenegro, tre scudetti serbi e una Coppa di lega serba.

Krstovic è atteso in mattinata a Lecce per svolgere le rituali visite mediche. L’accordo tra il club giallorosso e quello del montenegrino è già stato trovato.