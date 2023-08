DILETTANTI – Provvedimenti straordinari per Avetrana (1ª) e Gioia del Colle (2ª)

Avetrana e Gioia del Colle ritornano nel calcio dilettantistico pugliese. Con due provvedimenti straordinari, la Lnd Puglia ha ammesso in sovrannumero la Asd Nuova Avetrana in Prima Categoria e la Asd Pro Gioia Calcio 2023 in Seconda Categoria.

Per tali campionati, il termine ordinatorio per il perfezionamento dell’iscrizione è stato fissati al primo settembre.

Le parole del presidente federale, Vito Tisci: “Sono molto felice di ritrovare una squadra di Gioia del Colle in un campionato dilettantistico. La nuova società sta lavorando bene, in perfetta sinergia con l’Amministrazione comunale che ha contribuito al rifacimento dell’impianto cittadino. Quando si incontrano tutti questi elementi, ovvero la progettualità di una dirigenza lungimirante, la volontà degli amministratori locali di riportare lo sport al centro della propria comunità e, soprattutto, la passione di una piazza che sogna da tempo simili traguardi, il calcio trova la situazione ideale per rilanciarsi. E devo essere sincero: vedere questa società rinascere con la denominazione sociale del club che ha fatto la storia calcistica di Gioia del Colle, mi emoziona particolarmente”. Sull’Avetrana: “I problemi societari hanno portato grande amarezza in città per la rinuncia al titolo di Eccellenza, ma questi nuovi dirigenti, in armonia col sindaco del comune tarantino, hanno fatto in modo che il calcio restasse comunque a certi livelli senza perdere continuità. E poi, sono sicuro che col tempo il club potrà togliersi delle belle soddisfazioni per la città e per i suoi tifosi. Il calcio è tornato anche a Squinzano e a San Pietro Vernotico, due città importanti che hanno un passato glorioso nei dilettanti e ripartono con grande entusiasmo grazie allo sforzo di un gruppo di dirigenti con una gran voglia di fare bene in queste comunità”