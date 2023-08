LECCE – Kaba, ok le visite mediche: contratto pluriennale per l’ex Valenciennes. Gallo: l’esito degli esami

Sono andate a buon fine le visite mediche svolte da Mohamed Kaba, neo calciatore del Lecce, presso il centro BioLab di Cutrofiano e presso lo studio radiologico Quarta Colosso di Lecce. Il centrocampista franco-guineano è, da ieri sera, a tutti gli effetti, un nuovo tesserato giallorosso, avendo sottoscritto un contratto che lo lega al club salentino per i prossimi quattro anni, con opzione per il quinto.

Nativo di Orleans (Francia), classe 2001, di ruolo centrocampista centrale/mediano, con possibilità di schierarlo anche da trequartista o da punta centrale Kaba attualmente milita in Ligue 2, tesserato col Valenciennes FC. Prodotto del settore giovanile del club, vanta 71 presenze ufficiali con quella maglia, con cinque reti segnate (tutte nella stagione 2022/23) e otto assist tra Coupe de France e Ligue 2.

Non buonissime notizie giungono dallo staff medico, chiamato a esprimersi sull’infortunio di Antonino Gallo, uscito dopo pochi minuti nella gara col Como. Gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia (di grado non specificato) con notevole versamento articolare, ma senza lesioni legamentose. I tempi di recupero, dunque, non saranno lunghissimi ma nemmeno brevi. Presumibilmente, Gallo potrebbe restare ai box per il prossimo mese, mese e mezzo.

Infine, nuovo arrivo nella Primavera: il Lecce ha ingaggiato Bosko Jemo, esterno offensivo croato classe 2004, dall’HNK Hajduk Split, a titolo temporaneo con opzione di riscatto.