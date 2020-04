LECCE – I ricordi di Chevanton: “Con il poker alla Juve scritta la storia. Che squadra che eravamo”

Giornata di ricordi anche per il calcio leccese il 25 aprile. Sì, perché 16 anni fa lo stadio Delle Alpi di Torino fu teatro di una delle più grandi imprese della storia del Lecce: la vittoria per 3-4 in casa Juventus. A parlarne, sulle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno, Javier Ernesto Chevanton.

Questi i ricordi dell’uruguagio: “Noi eravamo carichi, in gran forma, ma opposti ad una Juventus imbottita di campioni. Per di più, dopo appena 3 minuti Trezeguet portò in vantaggio la sua squadra. In tanti pensarono che il Lecce avrebbe subito una pesante batosta. Noi invece continuammo a proporre il nostro gioco e fummo premiati segnando quattro gol in meno di mezz’ora. Un poker che scrisse la storia, premiando un gruppo fortissimo. Che infatti pochi giorni dopo ottenne la matematica salvezza”.

Poi i complimenti a mister Liverani: “Non ho mai visto giocare così bene il Lecce. Nemmeno quello di Zeman era allo stesso livello. Bisogna anche dare atto alla società che sta portando avanti un progetto importante, si può puntare a salvarsi”.

Infine una battuta sulla possibile ripresa: “Le priorità sono alte. Sono morte tante persone, in Italia e nel mondo. Solo se la situazione migliorerà di molto si potrà tornare in campo”.