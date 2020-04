L’INTERVISTA – Parola agli esperti, i consigli del prof. Cuppone (Maglie): “Cyclette, salti con la corda, scale in velocità…”

Il 4 maggio è ormai vicino, ma ad oggi le certezze su quello che sarà il futuro e sull’evolversi della fase due restano ancora da capire. Noi, come ormai da diverse settimane, anche per questi ultimi giorni di lockdown proveremo a tenervi compagnia con dei suggerimenti riguardanti il mondo del fitness. Oggi abbiamo raccolto la testimonianza del professor Ivano Cuppone, preparatore atletico della Toma Maglie.

LAVORO CON LA SQUADRA E PICCOLI CONSIGLI – “Il momento è certamente storico, sia a livello sociale che a livello sportivo. Con il primo blocco parziale ho inserito subito una mini preparazione, in quanto le notizie che pervenivano da colleghi di fuori regione non erano incoraggianti. Successivamente con il blocco totale mi son basato su attività sul posto ad alta frequenza e intervallate, oltre al classico potenziamento fisico adoperato durante l’anno. Non avendo date certe il secondo mesociclo ho curato maggiormente l’aspetto psicosomatico, con sedute di mobilità articolare e posture per miorilassare le catene cinetiche interessate dallo stato di sedentarietà e stress mentale. Infine le attività cardio sono sempre ben viste, come cyclette, saltelli con la fune o scale in velocità. Se si dovesse riprendere è chiaro che occorrono almeno 20 giorni di attività specifica da campo. Un saluto e un abbraccio virtuale a tutti”.