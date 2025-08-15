LECCE – I primi convocati di Di Francesco per la sfida di Coppa alla Juve Stabia

Non ci sono Matias Perez e nemmeno gli infortunati di lungo corso come Gaby Jean e Filip Marchwinski nella lista dei convocati di mister Eusebio Di Francesco per la prima uscita ufficiale del Lecce in programma alle 20.45 di questa sera al Via del Mare contro la Juve Stabia per il primo turno di Coppa Italia.

Gli avversari, allenati da Ignazio Abate, dovrebbero schierare al centro dell’attacco Rares Burnete, fino a fine luglio nel gruppo squadra del Lecce e trasferitosi a Castellammare di Stabia in prestito secco, con l’obiettivo di ritrovare confidenza col terreno di gioco e, soprattutto, minutaggio, ciò che è mancato nelle ultime due stagioni.

I convocati giallorossi:

PORTIERI: Falcone, Fruchtl, Samooja

DIFENSORI: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Tiago Gabriel, Veiga

CENTROCAMPISTI: Berisha, Coulibaly, Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Pierret, Rafia, Ramadani

ATTACCANTI: Banda, Camarda, Krstovic, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil

Lo scorso anno l’esordio in Coppa fu bagnato da una vittoria per 2-1 contro il Mantova: momentaneo vantaggio giallorosso di Gaspar, pari di Bregantini e gol-partita di Krstovic nei minuti finali.