LA CRONACA – Krstovic-Kaba gol, il Lecce soffre ma elimina la Juve Stabia

Un successo per nulla scontato, soprattutto alla luce dell’andamento del match, per il Lecce nella prima del ritorno di Eusebio Di Francesco conclusa con il punteggio di 2-0 sulla Juve Stabia. I giallorossi giocano un buon primo tempo per poi calare notevolmente a causa dell’inferiorità numerica per effetto del rosso a Banda. E’ comunque una vittoria che vale la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia

Di Francesco esordisce con il 4-3-3, buttando subito nella mischia Kouassi e confermando Krstovic punta centrale. Per Abate è 3-4-2-1 e Candellone vertice dell’attacco. Lecce in attacco all’avvio della prima frazione, anche se la prima conclusione è solo al decimo con un colpo di testa al lato di Kouassi su azione di corner. Passano cinque minuti e risposta stabiese con un destro di Leone dal limite alto. Al 19′ da Banda alla testa di Krstovic, deviazione al lato di non molto. Il montenegrino si costruisce una bella opportunità due minuti dopo, eludendo la marcatura di Bellich ma calciando male al lato. Il 9 si rifà al ventisettesimo, quando scaraventa sotto l’incrocio dagli undici metri il rigore guadagnato da Pierotti portando avanti i suoi. Al 38′ ancora asse Banda-Krstovic, la deviazione dell’attaccante è ampiamente fuori misura. La Juve Stabia non riesce a superare il centrocampo per una ventina di minuti, ma quando lo fa al 44′ sfiora il pari con Candellone, il cui destro è salvato da Falcone in respinta. Nel recupero prima Leone ha una buona palla dal limite mandando alta, poi Banda atterra Mosti con un intervento da dietro che gli costa il cartellino rosso diretto.

Nella ripresa la Juve Stabia si fa subito insidiosa due volte nei primi cinque minuti sempre con Mosti, che prima manda al lato di mancino e poi di testa impegna Falcone. Il Lecce risponde pressando i campani con un fresco Morente che al 63′ quasi propizia un autogol di Bellich, il quale devia non lontano dal proprio angolino. Al 66′ Piscopo di testa impegna Falcone da due passi, ma il portiere c’è. E c’è soprattutto al sessantanovesimo, quando prima Cacciamani e poi Piscopo lo chiamano alla non semplice respinta. Grazie ai cambi il Lecce prende le misure agli avversari e non soffre più, sfiorando con Camarda al 92esimo il colpo del ko, ma il suo diagonale è deviato da Confente. Cambia poco perché il raddoppio giunge al novantaquattresimo con Kaba, che in piattone gonfia la rete su perfetto invito dello stesso Camarda. E’ 2-0 finale.

Nel turno successivo di Coppa Italia il Lecce se la vedrà con la vincente di Milan-Bari. Ma la testa è già a sabato 23, quando i giallorossi saranno ospiti del Genoa.

—

IL TABELLINO:

Lecce, stadio “Via del Mare”

venerdì 15.08.2025, ore 20.45

Coppa Italia 2025/26, 1° turno

LECCE-JUVE STABIA 2-0

RETI: 27′ rig. Krstovic, 90+5′ Kaba

LECCE (4-3-3): Falcone – Kouassi (56′ Veiga), Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo – Coulibaly, Pierret (56′ Ramadani), Helgason (56′ Morente) – Pierotti (82′ Kaba), Krstovic (72′ Camarda), Banda. A disp. Fruchtl, Samooja, Berisha, Gorter, Maleh, Ndaba, N’Dri, Rafia, Sottil. All. Di Francesco.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente – Ruggero, Bellich, Stabile (79′ De Pieri) – Carissoni, Leone, Battistella (46′ Pierobon), Mannini (61′ Burnete) – Mosti (61′ Cacciamani), Piscopo – Candellone (86′ Maistro). A disp. Signorini, Buglio, D’Amore, Louati, Varnier. All. Abate.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

NOTE: Cooling break al 27′ e al 70′. Al 45+4′ espulso Banda (L) per fallo grave. Rec. 4+2′ pt, 5′ st.