LECCE – Gruppo quasi al completo. Di Mariano, consulto medico a Milano. Crisi Ucraina, si parte con 5′ di ritardo

Ultimo allenamento prima della rifinitura di domani per il Lecce, in vista della trasferta di Monza di domenica, ore 15.30. Ancora terapia per Faragò mentre Dermaku ha lavorato a parte. Di Mariano, invece, è a Milano per un consulto col prof. Tavana per il fastidio muscolare alla coscia sinistra accusato dopo la gara col Crotone.

Domani la rifinitura al Via del Mare e la conferenza stampa pre-partita di Marco Baroni, quindi la partenza per la Lombardia.

Domenica, su tutti i campi, professionistici e dilettantistici, le gare partiranno con cinque minuti di ritardo come segno di solidarietà al popolo ucraino e come auspicio di pace, per sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi che sta destabilizzando il Vecchio Continente, e non solo.

(foto. F. Di Mariano, ph Coribello/SalentoSport)