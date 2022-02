SERIE C/C – C’è il derby Foggia-Bari, il Taranto ad Andria senza attacco. Il Giudice sportivo e il programma della 29ª

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il recupero della ventiduesima giornata di Serie C girone C:

CALCIATORI – Quattro giornate per Jefferson Siqueira (Latina); due giornate per Luigi Silvestri (Avellino); una giornata per Antonio De Cristofaro (Picerno), Lorenzo Sorrentino (Fidelis Andria), Giacomo Tulli (Fidelis Andria), Abdoul Guiebre (Monopoli), Andrea Enrico (Monterosi), Davide Ghislandi (Turris), Emanuele Suagher (Vibonese).

AMMENDE – 3500 euro al Foggia (perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere quattro petardi, per avere intonato un coro comportante denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; per aver divelto dieci seggiolini nel proprio settore uno dei quali veniva lanciato in campo); 2000 euro alla Turris (perché propri sostenitori intonavano un coro comportante denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria); 500 euro all’Avellino (perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere due petardi)

Anche questo sabato si scenderà in campo. La ventinovesima giornata di campionato si giocherà dopo un turno infrasettimanale che ha sorriso sicuramente alla capolista Bari, ora a +6 dalla seconda. I galletti sfideranno allo “Zaccheria” il Foggia, per uno dei classici che la Puglia può offrire. I ragazzi di Zeman vogliono riscattare la brutta sconfitta rimediata a Torre del Greco. Si prevede il tutto esaurito ed uno spettacolo assicurato sia in campo che sugli spalti. Ad aprire il turno ci penseranno Juve Stabia e Monopoli. I biancoverdi, nelle ultime cinque, hanno ottenuto solo un punto. Per tornare alla vittoria servirà una grande prestazione, contro una squadra che vuole risalire la china.

Il Taranto è in piena emergenza in attacco: Saraniti, Manneh, Falcone e Barone non saranno presenti nel match contro la Fidelis Andria. Il primo per squalifica, gli altri tre per infortunio. Assenze pesanti per Laterza che dovrà reinventare l’attacco per la trasferta contro la penultima in classifica. Vincere, per gli ionici, sarebbe come chiudere la pratica salvezza. Match di cartello alla “NuovaArredo Arena” dove saranno di scena la Virtus Francavilla ed il Palermo. Le due formazioni sono separate da cinque punti, ma i rosanero hanno una gara in meno, poiché martedì scorso non hanno giocato contro il Taranto. Gli uomini di Taurino invece sono usciti dal terreno di gioco la scorsa giornata, vincendo di misura con la Fidelis Andria.

Il programma e le designazioni della ventinovesima giornata:

sab h 14:00



JUVE STABIA-MONOPOLI: Marco Emmanuele di Pisa (Collu-Paggiola; IV: Di Cicco)

sab h 14:30



AVELLINO-CATANIA: Alessandro Di Graci di Como (Cavallina-Dell’Orco; IV: Maggio)

MONTEROSI-AZ PICERNO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Severino-Tinello; IV: Russo)

CAMPOBASSO-TURRIS: Luca Angelucci di Foligno (Torresan-Licari; IV: Aldi)

sab h 17:30



VIBONESE-ACR MESSINA: Davide Di Marco di Ciampino (Bianchini-Croce; IV: Madonia)

FIDELIS ANDRIA-TARANTO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Politi-Bahri; IV: Monaldi)

VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO: Francesco Luciani di Roma 1 (Pascali-Camilli; IV: Taricone)

POTENZA-PAGANESE: Federico Longo di Paola (Maninetti-Belsanti; IV: Vogliacco)

CATANZARO-LATINA: Adalberto Fiero di Pistoia (Trischitta-Andulajevic; IV: Angelillo)

sab h 18:30



FOGGIA-BARI: Mario Cascine di Nocera Inferiore (Miniutti-Aniello; IV: Feliciani)

CLASSIFICA: Bari 58 – Catanzaro 52 – Virtus Francavilla 50 – Avellino 49 – Palermo* 45 – Monopoli 43 – Turris e Latina 42 – Foggia e AZ Picerno 39 – Juve Stabia e Monterosi 36 – Taranto** 34 – Catania e Campobasso 33 – ACR Messina e Paganese 29 – Potenza 23 – Fidelis Andria 20 – Vibonese* 19.

(foto: lo stadio Zaccheria, teatro del derby Foggia-Bari)