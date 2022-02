SERIE D/H – Parte oggi, da Casarano, la 26ª giornata: programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri

Parte ufficialmente nel pomeriggio la 26esima giornata di Serie D girone H con l’anticipo tra Casarano e il Lavello di Karel Zeman, che, dopo un girone d’andata sicuramente positivo, ha ridimensionato le sue aspettative. Domenica scorsa, i lucani hanno superato il Bisceglie, vincendo una gara dopo ben sette partite a secco. I rossazzurri, poi, ritorneranno in campo già martedì per il recupero di Altamura, dove, domani pomeriggio, sarà di scena il Matino che non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca nella lotta salvezza, come testimonia la bella partita giocata al cospetto proprio del Casarano. I murgiani, nelle ultime tre partite, hanno portato a casa solo due punti.

Di punti ha bisogno anche il Nardò, che viene da una serie nera di quattro sconfitte consecutive. I granata dovranno, però, spostarsi a Ugento (squalificato il “Giovanni Paolo II” dopo il post-Gravina) dove si giocherà a porte chiuse contro la Nocerina, squadra in grande forma che sta scalando la classifica (cinque risultati utili consecutivi, vittorie nelle ultime tre).

Sarà una gran bella sfida quella tra Fasano e Bitonto, che cercherà di approfittare di eventuali passi falsi del Cerignola a Bisceglie. Per il Brindisi, invece, c’è lo scontro diretto di San Giorgio a Cremano, nel quale i punti a disposizione varranno doppio. Dopo quattro vittorie consecutive, i napoletani hanno un po’ rallentato il passo, racimolando solo un pari nelle ultime due.

P.S.: Tutte le gare prenderanno il via con cinque minuti di ritardo come segno di solidarietà al popolo ucraino.

Il programma e gli arbitri della 26esima giornata:

Bisceglie-A. Cerignola: Cristian Robilotta di Sala Consilina (Claps-Martinelli) – dom. ore 15

Casarano-Lavello: Guido Verrocchi di Sulmona (De Santis-Siracusano) – sab. ore 15

Fasano-Bitonto: Alfredo Iannello di Messina (Russo-Marchese) – dom. ore 14.30

Nola-Mariglianese: Martina Molinaro di Lamezia T. (Paradiso-Fanara) – dom. ore 14.30

San Giorgio-Brindisi: Mattia Nigro di Prato (Giacomini-Lanzellotto) – dom. ore 14.30

Gravina-Casertana: Marco Peletti di Crema (Maroni-Moretti) – dom. ore 15

Molfetta-Francavilla: Michele Maccorin di Pordenone (Singh-Donati) – dom. ore 15

Nardò-Nocerina: Stefano Raineri di Como (Tuccillo-Di Meo) – dom. ore 14.30 a Ugento porte chiuse

Sorrento-Rotonda: Sergio Palmieri di Conegliano (Abbinante-Andreano) – dom. ore 14.30

Team Altamura-Virtus Matino: Francesco Loiodice di Collegno (Pasquini-Fuccaro) – dom. ore 15

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 55; Bitonto 52; Francavilla 47; Fasano 44; Gravina 42; Nocerina 38; Casertana 36; Molfetta 35; Lavello 33; Mariglianese 29; San Giorgio e Casarano 27; T. Altamura e Nola 26; Bisceglie 24; Rotonda 23; Nardò 22; Brindisi 21; Virtus Matino 16.

Da recuperare: 2 marzo Nola-Bisceglie, Francavilla-Mariglianese, Rotonda-Lavello, T. Altramura-Casarano; 9 marzo T. Altamura-Nardò, Brindisi-Nocerina; 20 marzo Nardò-Nola; ddd Casarano-Nardò.

(foto Coribello/SalentoSport)