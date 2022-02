ECCELLENZA – Programma, variazioni di sede e d’orario, rinvii e arbitri della 20ª giornata

Giornata numero 20 in Eccellenza pugliese, settima di ritorno. Nel girone B, squadre in campo tutte alla stessa ora, le 15 di domani pomeriggio. Il Martina capolista va sul campo del Castellaneta; derby salentino e giallorosso al “Bianco” tra il Gallipoli Football di Mimmo Oliva (squalificato, non sarà in panchina) e l’Ugento di Andrea Salvadore. Per la Toma Maglie, l’avversario di turno è il Sava. La squadra più in forma del torneo, la De Cagna Otranto, se la vedrà col Manduria. Punti in palio che valgono il doppio al “Generale Basurto” di Racale, nella partita tra l’Atletico dello squalificato Orazio Mitri e il Grottaglie, fanalino di coda della classifica. Completano la lista Ostuni-Massafra e Virtus Mola-Ginosa.

P.S.: Tutte le gare prenderanno il via con cinque minuti di ritardo come segno di solidarietà al popolo ucraino.

Il programma (dom. ore 15):

Toma Maglie-Sava: Francesco Pio Sarcina di Barletta (Miccoli-Garofalo) – a Otranto

Atl. Racale-AEL Grottaglie: Gianluca Lovascio di Molfetta (Garofalo-De Stena)

Castellaneta-Martina: Luca Schifone di Taranto (Quaranta-Amatore)

Gallipoli F. -Ugento: Stefano Calzolari di Albenga (Santoro-Capotorto)

Manduria-DC Otranto: Vito M. Losapio di Molfetta (Prigigallo-Loconte)

Ostuni-S. Massafra: Nico Valentini di Brindisi (Pedico-Spalierno)

Virtus Mola-Ginosa: Cristiana Laraspata di Bari (Minerva-Gorgoglione) – a Castellana Grotte

CLASSIFICA: Martina 49; Ugento 38; Toma Maglie e DC Otranto 33; Gallipoli F. 32; Sava 30; Castellaneta 27; Ginosa, Ostuni e Manduria 22; S. Massafra 18; Atl. Racale 15; V. Mola 14; Grottaglie 13.

—

GIRONE A (dom. ore 15): Vieste-DB Trinitapoli (Dicorato di Barletta), Borgorosso-San Marco (ore 10.30, Doronzo di Barletta), Corato-CD Mola (a Ruvo di Puglia, Gagliardi di San Benedetto del Tronto), Real Siti-Barletta (a Stornara, Cianci di Bari), UC Bisceglie-Manfredonia (Albione di Lecce), Vigor Trani-San Severo (a Terlizzi, Pinto di Foggia), Canosa-Orta Nova rinviata.

CLASSIFICA: Barletta 52; Corato 47; CD Mola 34; Manfredonia e Trinitapoli 31; San Severo 730; UC Bisceglie 29; Vieste 23; Orta Nova 21; Real Siti e Borgorosso 18; Canosa 17; San Marco 16; Vigor Trani 6.