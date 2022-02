PROMOZIONE – CD Gallipoli, è il giorno della festa: programma, variazioni di sede e d’orario, rinvii e arbitri della 20ª

La giornata numero 20 di Promozione pugliese, girone B, sarà, al 99%, quella della matematica ascesa del Città di Gallipoli in Eccellenza. La squadra di Sandro Carrozza, assoluta dominatrice del girone, ha 21 punti di distacco sulla seconda, il Novoli. Con un pareggio, si potrà tirare fuori lo spumante per lo strameritato campionato giocato in quest’annata: una sola sconfitta (proprio col Novoli, all’andata), miglior attacco, miglior difesa, zero pareggi e 18 vittorie su 19. Numeri che non hanno bisogno di ulteriori commenti. Lo sparring partner di turno dei giallorossi sarà l’Avetrana.

Dietro al CD Gallipoli, si pensa solamente alla corsa playoff. Per il Novoli, l’avversario è il Galatina, ultimo in classifica con 15 punti; avversari che puntano alla salvezza anche per il Leverano, che riceve il Melendugno, e per il Taurisano, che farà visita al Capo di Leuca. Per il Talsano, nel posticipo delle 17.30 ci sarà il derby tarantino con lo Spartan Legend Ginosa. Il Tricase, dopo lo stop di Taurisano, va a caccia di riscatto contro il Veglie. Rinviata Locorotondo-Brilla Campi per via di alcuni casi di Covid nel club salentino.

P.S.: Tutte le gare prenderanno il via con cinque minuti di ritardo come segno di solidarietà al popolo ucraino.

Il programma (dom. ore 15):

Atl. Tricase-Veglie: Alessandro Bellarte di Molfetta (Cutillo-Minerba)

Avetrana-CD Gallipoli: Gabriele M. Matera di Barletta (Eramo-Mazzara)

Capo di Leuca-Taurisano: Giammarco Maestoso di Lecce (Sorgente-Tanisi)

Leverano-G. Melendugno: Pasquale Caldarulo di Bari (Carluccio-Alfieri)

Novoli-Galatina: Giulia Montrone di Bari (Defazio-D’Aniello)

P. Spartan Legend-Talsano: Piergiorgio Lucanie di Molfetta (Magnifico-Tangaro) – ore 17.30

V. Locorotondo-Brilla Campi rinviata (casi di Covid nel Brilla Campi)

CLASSIFICA: CD Gallipoli 54; Novoli 33; Leverano 32; Taurisano 31; Talsano 30; Tricase 28; P. Spartan Legend 23; Locorotondo e Avetrana 22; Brilla Campi 21; G. Melendugno 20; Veglie 19; Capo di Leuca 16; Galatina 15.

—

GIRONE A (dom. ore 15): Fesca Bari-Don Uva (Zifaro di Foggia), F. Acquaviva-Bitritto Norba (Portoso di Molfetta), FC Capurso-Arboris Belli (ore 11, Paladini di Lecce), N. Spinazzola-Atl. Acquaviva (Lombardo di Brindisi), Polimnia-Foggia Incedit (Montanaro di Taranto), Lucera-Rutiglianese (Carpentiere di Barletta), V. San Ferdinando-Apricena (Lavenuta di Bari).

CLASSIFICA: Polimnia 45; Spinazzola e Foggia Incedit 41; Arboris Belli e Bitritto Norba 39; Lucera 32; Atl. Acquaviva 31; V. San Ferdinando 27; Don Uva 22; Rutiglianese 16; Apricena e Capurso 14; F. Acquaviva 13; Fesca Bari 2.