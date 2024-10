LECCE – Gotti vuole invertire la tendenza: “Solidità per reagire al momento. Serve fare i fatti”

Il Lecce è chiamato al più difficile degli appuntamenti per uscire dal momento negativo, ovvero quello sul campo del Napoli capolista in Serie A. A presentare il match, come di consueto, il tecnico giallorosso Luca Gotti che ha parlato in conferenza stampa.

MOMENTO. “Quella appena trascorsa è stata una settimana davvero brutta per tutti quanti. E’ un periodo negativo, ed in questi periodi quando accade qualcosa di eclatante tutti gli agenti in causa parlano al fine di chiarirsi. L’unica ricetta per uscirne, tuttavia, è quella dei fatti, perché dopo che dici certe cose devi tradurle nel concreto. Una stagione è lunga trentotto giornate dunque chi vuole salvarsi deve trovare solidità. In un momento del genere è questo il primo passaggio da affrontare”.

FIORENTINA. “Come già detto, prima della scorsa brutta gara avevamo vissuto una settimana bellissima, avevo trovato la squadra bene e ci eravamo allenati con grande intensità, così che ero molto fiducioso per la partita con la Fiorentina. E devo dire che i primi venti minuti della partita sono andati in quella direzione. Poi è bastato pochissimo e tutto è venuto meno, cercavo degli equilibri che non ci sono stati. Inizialmente volevo una squadra più pericolosa in fase offensiva rispetto alle precedenti uscite e devo dire che abbiamo subito avuto due o tre potenziali occasioni per colpire, mostrando tuttavia poca solidità quando l’avversario avanzava. Ci perdevamo due o tre giocatori facilmente ed il centrocampo è stato il primo ad andare in difficoltà”.

CALCOLI. “Se l’imminente successivo impegno con il Verona può influenzare qualche scelta? Certo, in particolare per quanto concerne le situazioni più incerte sotto il profilo della condizione, mentre non ho dubbi su chi sta benissimo. Al contrario non posso rischiare chi sta meno in forma”.

SINGOLI E ALTERNATIVE. “Chi a destra per Guilbert? Non so dire chi sia più pronto tra Pelmard e Jean con accentramento di Baschirotto. Probabilmente vedremo tutte e due le soluzioni perchè non so se i ragazzi hanno i novanta minuti. A dircelo sarà il campo. Banda l’ho trovato bene ma non l’ho voluto sovraccaricare, considerando che dopo Napoli ci sarà un solo allenamento pre Verona. Tuttavia il suo mi sembra un percorso positivo verso il completo recupero”.