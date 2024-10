ECCELLENZA – Gallipoli e Racale ok, a Novoli portiere goleador: tutti i tabellini dell’11ª giornata

Eccellenza pugliese 2024/25, i tabellini dell’11esima giornata

GALATINA-BRILLA CAMPI 1-1

RETI: 8′ pt Molina (G), 42′ st rig. Iaia (BC)

GALATINA: Passaseo, Sorino, Mancarella J., Fruci, Arnesano, Monteduro, Caputo (9′ st Cabezola), Candido, Mancarella G., Molina (16′ st Aguilera, 38′ st De Blasi), Oltremarini. All. Tartaglia.

BRILLA CAMPI: Carriero, Attanasio (29′ st De Luca), Cucci, Iaia, Tondo (19′ st Carlucci), Torres (37′ st Quarta), Pascali (16′ st Lore), Caravaglio, Facecchia, Romero (29′ st Diop), Poleti. All. Patruno.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

NOTE: al 45′ st espulso Mancarella J. (G) per doppia ammonizione.

—

S. MASSAFRA-GINOSA 3-0

RETI: 45′ ptSerafino, 28′ st Perrino, 41′ st Russo

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Secondo (45′ st Marzio), Galetta, D’Arcante, Carlucci, Fabiano, Spataro (45′ st Sergio), Perrino (35′ st Amatulli), Serafino (37′ st Ventola), Girardi (25′ st Nobile), Russo. All. Malacari.

GINOSA: Coletta, Lenoci (1′ st Giaracuni), Monticelli (1′ st Massaro), Partipilo, Guglielmi, Patronelli, Diop (35′ pt Lazzazzara), Schirizzi (10′ st Richella), Caruso (23′ st Soriano), Vapore, Maiorino. All. Genchi.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

—

CORATO-GALLIPOLI 1-3

RETI: 18′ pt Benvenga (G), 9′ st Scialpi (G), 13′ st Sidibe (C), 34′ st Cardamone (G)

CORATO: Lacirignola, Colaci (20′ st Quercia), Ivanov, Dispoto, D’Alba, Fanelli, Dargenio, Caradonna F., Ingredda (20′ st Suriano), Frappampina, Sidibe. All. Doudou.

GALLIPOLI: Centonze, Cardinale, Stranieri, Trinchera, Benvenga, D’Ettorre, Sansò (15′ st Colazzo), Avantaggiato 189′ st Cardamone), Perchaud, Scialpi, Mariano. All. Epifani.

ARBITRO: Cazacu di Albenga.

—

ATL. RACALE-BITONTO 3-0

RETI: 31′ pt Flordelmundo, 8′ st Sasso, 12′ st Oliveros

ATL. RACALE: Catelli, Sasso (23’ st De Donno), Moran, Bottari, Layus, Giglio, Filippi Filippi (31’ st Milessi), Flordelmundo, Oliveros (31’ st Guevara), Romano (21’ st Gravina), Centonze (21’ st Fitto). All. Calabuig.

BITONTO: Civita, Cantalice (25’ st Ripanto), Latrofa (24’ st Ungredda), Senè, Lavoratti (21’ st Filoni), Urbano, De Michele (29’ st Vitale), Napoli (21’ st Colonna), Gomes Forbes, Aprile, Cissè. All. Marasciulo.

ARBITRO: Diella di Vasto.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Dopo cinque partite, il Racale ritorna a vincere e lo fa in maniera netta e inequivocabile contro un Bitonto apparso tecnicamente poca cosa. Il primo tiro in porta è del bitontino Cissè al 2’ ma la prima vera occasione è del Racale al 6’ con un diagonale di Centonze che sfiora il palo. I locali, minuto dopo minuto, guadagnano campo e poco dopo la mezzora passano con un mancino di Flordelmundo che, da dentro l’area, fa secco Civita. Il Bitonto risponde con un diagonale di Napoli che trova pronto Catelli. Prima del riposo, Racale vicino al raddoppio con Moran. La ripresa è a senso unico. Dopo un destro a giro di De Michele, alto di poco, arriva il raddoppio racalino di Sasso che irrompe in area e fredda Civita all’8’. Tris biancoceleste al 12’: assist di Romano, diagonale incrociato di Oliveros e palla che s’insacca a fil di palo. Prima della fine, Bitonto due volte vicino al gol della bandiera con Senè.

—

NOVOLI-MOLFETTA 2-2

RETI: 44′ pt rig. e 1′ st Bozzi (M), 43′ st Parisi (N), 53′ st Colazo (N)

NOVOLI: Colazo, Zecca (22′ st D’Andria), Giannotti, Jammeh, Maccarrone, Ruz (10′ st Garcia), Marques, Calò, Parisi, Quarta A. (12′ st Diaz), Garnica A.. All. Luperto.

MOLFETTA: Liso, De Palma, Colangione, Morra (40′ st Colamesta), Bozzi (58′ st Rizzi), La Pietra (21′ st Lafronza), Esposito, Leuzzi, Ricupero (48′ st Mastrorilli), Cannito (1′ st Carannante), Calabria. All. Traversa.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

Il punteggio di parità è arrivato in pienissimo recupero con un gol di Colazo, portiere del Novoli, servito in mischia da Diaz e bravo a battere il suo collega Liso con un tocco di punta. Corsi e ricorsi storici: proprio il Novoli, nello scorso torneo di Eccellenza, subì il gol del clamoroso pari contro l’Ostuni (poi ritiratosi) grazie ad un colpo di testa a tempo più che scaduto del portiere dei brindisini, Sy.

—

MANDURIA-N. SPINAZZOLA 2-0

RETI: 36′ pt rig. De Sagastizabal, 43′ pt Diallo

MANDURIA: Menendez, Farucci, Chiochia (38′ st Spinelli), Teixeira, Cutrone, De Sousa, Sernia (16′ pt Sosa), Carrozzo (49′ st Pezzuto), Coronese, De Sagastizabal, Diallo (35′ st Achik). All. Marsili.

N. SPINAZZOLA: Addario, Cappellari, Palermo, Bocchino, Losappio, Soria, Taccogna, Diomande (25′ pt Colonna), Zalfua, Ruibal (16′ st Zingaro), Cirulli. All. Zinfollino.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

BISCEGLIE-BARLETTA 0-1

RETI: 24′ pt Belladonna

BISCEGLIE: Baietti, De Vivo, Visani, Aceto, Carullo, Beniti, Stefanini, Pulpito (42′ st Ferracci), Colella (42′ st Muciaccia), Kone (28′ st Mercurio), Palazzo (20′ st Latorre). All. Loseto.

BARLETTA: Staropoli, De Gol, Montrone, Parisi (35′ st Pinto), Turitto, Mariani, Bernaola (28′ st Leone), Belladonna, Strambelli, Lattanzio (42′ st Lopez), Lavopa. All. De Candia.

ARBITRO: Montrone di Bari.

—

CANOSA-UC BISCEGLIE 0-1

RETI: 23′ pt Gomes

CANOSA: Tarolli, Pignataro, Gomes, Talin, Lamacchia, Milano (1′ st Monterisi), Solano (40′ st Zappacosta), Barrasso, Pirelli, Mangialardi (19′ st Menezes), Sanchez Tsunami (30′ st Saani). All. Di Simone.

UC BISCEGLIE: Lullo, La NOtte (25′ st Dicorato), Bufi, Di Fulvio, Farinola, Pelosi (30′ st Dembele), Binetti (25′ st Ziani), Ngom, Zinetti, Dell’Olio (19′ st De Blasio), Amoroso. All. Monopoli.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

FOGGIA INCEDIT-POLIMNIA 0-3

RETI: 10′ pt Panebianco, 42′ pt Conteh, 12′ st Gernone

POLIMNIA: Tigre A., Rubino, MOrisco (6′ st Dascoli), Stele (34′ st Tigre S.), Pissinis, Rodriguez, Spinelli, Cicerelli, Bevilacqua (17′ st Cormio), Colella, Siclari (25′ st Cortopasso). All. Lasalandra.

FOGGIA INCEDIT: Rizopoulos, Panebianco (1′ st Avantaggiati), Divittorio, Zaccaria, Gernone, Zizzi (26′ st Rapio), Prekducaj (35′ st Bruno), Conteh (40′ st Tirera), Santos Falciano, Ramos (30′ st Camara), Lanzone. All. Anaclerio.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

ARBORIS BELLI-ATL. ACQUAVIVA 0-1

RETI: 26′ pt aut. Menegatti

ARBORIS BELLI: Menegatti, Biundo, Laguardia, Calderon (27′ st Longo), Decarolis (42′ st Ganoshi), Guarnaccia, Selicati (8′ st Mezzapesa), Convertino, Fernandez, Basile (28′ st Valenzano), Buccoliero (10′ st Taldone). All. A. Solidoro.

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Di Cillo, Lovero, Cannone, Difino, Taal (31′ pt Laneve), Guglielmi, Pesce (12′ st Farella), Bongermino (12′ st Capozzo), Marasciulo, Emane (31′ st Kijera). All. Leonino.

ARBITRO: Albano di Taranto.