LECCE – Formazione in alto mare in vista della sfida al Napoli di Conte

Tanti i dubbi di formazione per mister Luca Gotti in vista di Napoli-Lecce di sabato pomeriggio. Oggi la squadra si è allenata all’Acaya, in mattinata, e non ci sono novità rispetto ai giorni scorsi. Ancora a parte Fredric Guilbert insieme ai già noti Medon Berisha, Rares Burnete, Luis Hasa e Filip Marchwinski, oltre all’assente Kevin Bonifazi. Tutti decisamente in dubbio per essere quantomeno inseriti nella lista dei convocati per la sfida del “Maradona”.

A ciò si aggiunge l’assenza per squalifica di Antonino Gallo che, presumibilmente, sarà sostituito nel ruolo da Patrick Dorgu. Se Guilbert non dovesse recuperare, l’alternativa è Andy Pelmard come terzino destro. Meno probabile l’ipotesi di spostare Federico Baschirotto a terzino, come giocava nell’Ascoli, e inserire Gaby Jean al centro insieme a Kialonda Gaspar.

Domani la rifinitura e la conferenza stampa di Gotti, prevista per le ore 13.