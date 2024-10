ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo l’11ª giornata: ci entra anche un portiere

Eccellenza pugliese 2024/25: la classifica marcatori dopo l’undicesima giornata.

(In classifica entra anche il portiere del Novoli, Laureano Colazo, autore del gol del pari in pieno recupero in Novoli-Molfetta 2-2)

8 RETI: Molina (Galatina);

5 RETI: Strambelli (Barletta), Siclari (Foggia Incedit), Lopez Giuseppe (Barletta), Serafino (S. Massafra);

4 RETI: Ramos (Polimnia), Marti (Brilla Campi), Caravaglio (Brilla Campi), Senè Hamidou (Bitonto), Santos Falciano (Polimnia), Amoroso (UC Bisceglie), Russo Nic. (S. Massafra), Scialpi (Gallipoli);

3 RETI: Perchaud (Gallipoli), Achik (Manduria), Oltremarini (Galatina), Ruibal (N. Spinazzola), Vapore (Ginosa), Garnica A. (Novoli), Mariano (CD Gallipoli), Konè (Bisceglie), Girardi (S. Massafra), Lattanzio (Barletta), Bongermino (Atl. Acquaviva), De Sagastizabal (Manduria), Oliveros (Atl. Racale), Bozzi (Molfetta);

2 RETI: Calò Alb. (Novoli), Centonze (Atl. Racale), Gernone (Atl. Acquaviva), Facecchia (Brilla Campi), Zaldua (N. Spinazzola), Marasciulo (Atl. Acquaviva), Colamesta (Molfetta), Bayo Sarr (Barletta), Suriano (UC Bisceglie), Caputo Ant. (Gallipoli), Lavopa (Barletta), Carlucci Giuseppe (Bisceglie), Sanchez Nami (Canosa), Trinchera (CD Gallipoli), Quarta Francesco P. (Brilla Campi), Cannone (Atl. Acquaviva), Forbes (Bitonto), Palumbo (Manduria), Diaz Verde (Novoli), Bocchino (N. Spinazzola), Zinetti (UC Bisceglie), Saani (Canosa), Aguilera (Galatina), Lanzone (Polimnia), Palazzo (Bisceglie), Fanelli (Corato), Flordelmundo (Atl. Racale), Iaia (Brilla Campi), Cardamone (CD Gallipoli), Parisi (Novoli), Sidibè (Corato), Lamacchia (Canosa);

UNA RETE: Della Rocca (Gallipoli), Petrone (Corato), Urbano (Bitonto), Demichele (Bitonto), Gatto (Ginosa), Aimi (Manduria), Pisano (Arboris Belli), Fernandez (Arboris Belli), Spataro (S. Massafra), Solano (Canosa), Turitto (Barletta), Morra (Molfetta), Manzari (Polimnia), Prekducaj (Polimnia), Guadagni (Molfetta), Frappampina (Corato), Bottalico (Barletta), Romano Gabriele (Galatina), Doukoure (N. Spinazzola), Leone (Barletta), Garcia (Novoli), Padilla (Galatina), Ventura (Brilla Campi), Stranieri (Gallipoli), Dal Cason (Molfetta), Amodio (Bitonto), Maiorino (Ginosa), Pelosi (UC Bisceglie), Lanotte (UC Bisceglie), Bevilacqua (Foggia Incedit), Longo (Arboris Belli), Bux (N. Spinazzola), Dragà (Barletta), Dicuonzo (Barletta), Richella (Ginosa), Barrasso (Molfetta), La Pietra (Molfetta), Emane (Atl. Acquaviva), Farinola (UC Bisceglie), Joof (Corato), Sottile (Bisceglie), Romero (Brilla Campi), Carlucci Pierangelo (S. Massafra), Taccogna (N. Spinazzola), Mariani (Barletta), Talin (Canosa), Volpe (Corato), Colella Angelo (Foggia Incedit), Cicerelli (Foggia Incedit), Coronese (Manduria), Vitale (Bitonto), Rodriguez Nicolas (Foggia Incedit), Stefanini (Bisceglie), Carullo (Bisceglie), D’Andria (Novoli), Valzano (Brilla Campi), Di Federico (Molfetta), Monteduro (Galatina), Mangialardi (Canosa), Taldone (Arboris Belli), Romano Ale. (Atl. Racale), Moran (Atl. Racale), Pennetta (Atl. Racale), Camara B. (Polimnia), Novelli (Atl. Acquaviva), Rantucho (Corato), Sosa Santiago (Manduria), Secondo (S. Massafra), Quazzico (S. Massafra), Leonetti (N. Spinazzola), Ingredda (Corato), Cissè (Bitonto), Mancarella G. (Galatina), Pedrini (Bisceglie), Poleti (Brilla Campi), Menezes (Canosa), Belladonna (Barletta), Panebianco (Polimnia), Conteh (Polimnia), Gernone And. (Polimnia), Sasso (Atl. Racale), Benvenga (Gallipoli), Diallo (Manduria), Colazo (Novoli), Perrino (S. Massafra).