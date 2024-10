VOLLEY C/m – Parte da Fasano la nuova stagione dello Squinzano

Cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione pallavolistica di Serie C: dopo due mesi di preparazione intensa, sotto la guida esperta di mister Frisenna e del coach Serratì, lo Squinzano Volley è determinato ad affrontare le nuove sfide del campionato con grinta e passione.

L’esordio ufficiale è fissato per domenica 27 ottobre in trasferta, dove lo Squinzano affronterà la ASD Pallavolo Fasano, presso la Palestra I.I.S.S. Leonardo da Vinci di Fasano. Questa prima gara rappresenta un test importante per valutare il lavoro svolto durante il periodo di preparazione e dare il via a una stagione che si preannuncia ricca di emozioni. Il debutto casalingo, invece, è fissato per il 3 novembre, quando il Matervolley verrà ospitato tra le mura amiche del PalaFefè.

“Siamo consapevoli che ci aspetta una sfida impegnativa, ma siamo pronti ad affrontarla – ha dichiarato il presidente Salvatore Maggio – Abbiamo costruito una squadra con una base completamente rinnovata, puntando su nuovi giocatori di valore e poi abbiamo lanciato il settore giovanile. L’arrivo di Salvatore Frisenna è stato un tassello fondamentale nel nostro progetto di rinnovamento: lui conosce bene la piazza e ha l’esperienza giusta per guidare questa squadra, soprattutto in una stagione di grandi cambiamenti”.

(US Squinzano Volley)