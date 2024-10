LECCE – A Napoli con quattro difensori contati: i convocati

Non ci sarà Frederic Guilbert, che si è allenato sempre a parte in settimana per affaticamento muscolare, in Napoli-Lecce. Mister Luca Gotti non ha inserito il francese nella lista dei convocati per la sfida di domani contro la squadra di Antonio Conte. Sono solo quattro i difensori di ruolo convocati per Napoli: ad essi si aggiunge Dorgu che sarà adattato da terzino sinistro, suo ruolo in origine.

Fuori lista anche Gallo, squalificato, e gli indisponibili Bonifazi, Berisha, Marchwinski, Hasa, Burnete.

La lista completa:

PORTIERI – Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja

DIFENSORI – Baschirotto, Gaspar, Jean, Pelmard

CENTROCAMPISTI – Coulibaly, Kaba, McJannet, Oudin, Pierret, Rafia, Ramadani

ATTACCANTI – Banda, Dorgu, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic, Sansone