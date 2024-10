LECCE – Bertolucci allo scadere riacciuffa la Cremonese, pari in extremis per i lupetti

Il Lecce si salva in extremis sul campo della Cremonese nella nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Dopo essere andati avanti con Esposito, i giallorossi subiscono l’uno-due dei lombardi prima di trovare il pari proprio all’ultimo secondo con Bertolucci.

L’avvio di gara è di marca salentina: al 18′, sugli sviluppi di una punizione battuta da Delle Monache, salta più in alto di tutti Esposito che di testa supera Malovec. Primo gol stagionale per il capitano della squadra di Giuseppe Scurto. Il Lecce controlla bene e non subisce praticamente nulla, sfiorando il raddoppio dopo la mezzora sempre con Esposito ma poi incassa il gol del pari nel capovolgimento di fronte grazie a Faye.

In avvio di ripresa si completa il sorpasso della Cremonese: fallo di mani ingenuo di Kodor, rigore realizzato da Gabbiani che supera Rafaila nel duello. Al 16′ è il turno del Lecce presentarsi dagli undici metri per un fallo in area avversaria subito da Delle Monache che, però, si fa parare il tiro da Malovec, sciupando la più grossa delle palle gol per riportarsi in parità. Il Lecce si getta a capofitto nell’area avversaria, Scurto cambia diversi uomini a caccia del jolly, gli animi si scaldano un po’ troppo ma il 2-2 arriva lo stesso proprio allo scadere con un colpo di testa vincente di Bertolucci (sesta rete) su cross di Yilmaz.

Terzo pareggio consecutivo per il Lecce che non vince dal 14 settembre. Il punto conquistato sul campo della Cremonese consente ai giallorossi di salire a quota 11, conservando, comunque, un buon margine di vantaggio dalla zona retrocessione. Domenica prossima, ore 11, Lecce-Sassuiolo al Deghi Center.

—

IL TABELLINO

CREMONESE-LECCE 2-2

RETI: 18′ Esposito (L), 34′ Faye (C), 48′ Gabbiani rig. (C), 90+5′ Bertolucci (L)

CREMONESE: Malovec – Bassi, Triacca, Prendi, Duca – Faye (80′ Tosi), Lordkipanidze, Lottici Tessadri – Gabbiani, Ragnoli Galli, Nagrudnyi. A disp. Sayaih, Achi, Bielo, Cantaboni, Gashi, Marino, Rama, Sivieri, Spaggiari, Tavares, Zilio. All. Pavesi.

LECCE (4-3-3): Rafaila – Addo, Esposito, Pehlivanov, Ubani (89′ Minerva) – Gorter (78′ Denis), Kovac (59′ Winkelmann), Yilmaz – Kodor (59′ Bertolucci), Delle Monache, Mboko (78′ Agrimi). A disp. Verdosci, Metaj, Pacia, Pejazic, Russo, Van Driel, Vitale. All. Scurto.

ARBITRO: Gauzolino di Torino.

NOTE: espulso Triacca (C) al 94′.