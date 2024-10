LECCE – Gotti: “Vittoria di umiltà ed equilibrio, non l’abbiamo chiusa perché ci portavamo addosso la paura”

Finalmente una conferenza stampa post-vittoria per Luca Gotti. Il commento del tecnico del Lecce in sala stampa.

“Ci siamo portati indietro un calendario difficile dopo tante sconfitte con grandi squadre. In nove partite siamo andati due volte a Milano, giocato con Fiorentina, Napoli e Atalanta. È stato importante vincere perché ci siamo lasciati dal nostro pubblico, contro la Fiorentina, con una sconfitta terribile. A Napoli abbiamo serrato le fila e abbiamo affrontato la gara di oggi con umiltà ed equilibrio, concedendo solamente un tiro in porta. Non siamo riusciti a chiuderla perché ci portavamo addosso la paura, si vedeva che i ragazzi non giocavano con leggerezza, se ci fosse stata avremmo avuto altre occasioni ma oggi servivano i punti e abbiamo gestito la palla rendendo quasi inoffensivo il Verona. Dorgu? Livello evidente a tutti, ha segnato un gol e altri due glieli hanno annullati, uno dei quali grida vendetta, poi ha provocato l’espulsione e giocato con personalità, facendo cose non banali. Ora ci gioveremo di questi tre punti e costruiremo qualcosa di positivo. L?undici iniziale? Dobbiamo essere equilibrati e solidi. Il 4-3-3 ci aiuta in questo momento ad essere solidi ma oggi sono stato indeciso sino all’ultimo nella scelta dei singoli. Rafia? bravo in diverse letture, anche Guilbert e l’ho tolto perché ammonito e anche perché veniva da problemi muscolari. Ho messo Pierotti perché volevo dare fisicità ed energia”.