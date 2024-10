LECCE – Sticchi Damiani: “Tensione finale comprensibile, i tre punti rendono tutto più leggero. Dorgu? Fuori dal comune”

Una vittoria che mancava da due mesi e finalmente è arrivata grazie a un gol di Dorgu. Un gioiellino che il Lecce si tiene ben stretto, almeno per ora. Le parole di Saverio Sticchi Damiani nel post Lecce-Verona.

“Un risultato davvero molto importante, sette punti in tre scontri diretti in casa, siamo sulla via che porta alla permanenza in Serie A, sempre piena di rischi e di ostacoli. Il Lecce ha interpretato la gara in maniera molto attenta dopo la partita di Napoli, abbiamo colpito un palo e il gol di Dorgu è stato annullato in modo quantomeno rivedibile. La tensione nel finale in undici contro nove è comprensibile, si giocava con la paura di sbagliare, la squadra era impaurita dalle grandi responsabilità e condizionata dalla posta in palio. Questi tre punti rendono tutto più leggero. Dorgu? Giocatore fuori dal comune, siamo davvero contenti di essere riusciti a legarlo a noi per i prossimi cinque anni”.