LECCE – Gotti: “Preso un gol assurdo che ci ha dato pesantezza emotiva. Ma meritavamo di vincerla”

Nel post Lecce-Empoli, mister Luca Gotti spiega l’andamento dell’incontro, tra soddisfazione per il punto guadagnato e rimpianti.

“C’è un mix tra soddisfazione e rimpianto. Per una parte della gara non abbiamo gestito il gioco al massimo delle nostre possibilità. Il primo tempo, dopo un grande equilibrio, viene cambiato da un gol assurdo preso a difesa schierata uno contro sei. Da quel momento in poi ci sono pesate le difficoltà di classifica ma aver risalito la corrente è un grande merito che va dato ai ragazzi. Questa mezzora finale ci può dare grande fiducia. Il nostro momento è particolarmente complicato, vanno letti i momenti di gioco anche dentro le partite e la reazione è nelle corde di questa squadra, reazione che era mancata in altre situazioni. Mi tengo stretto quest’aspetto positivo, sapendo che dobbiamo essere più continui. Pierotti più vicino a Krstovic? Sono contento per il ragazzi che, al di là delle qualità calcistiche, si merita questa grande soddisfazione, cercata con cura e lavoro quotidiano, lui è professionalmente encomiabile. Dorgu? In una grande squadra giocherebbe da terzino sinistro ma è un peccato non sfruttare le sue qualità negli ultimi 30 metri perché ha anche un contributo di gol da dare. Sino al gol di Pellegri la partita era chiusa ma poi c’è stata pesantezza emotiva che ha reso anche l’inizio del secondo tempo inguardabile perché si sbagliano cose semplici. I cambi hanno dato una certa direzione ma non è che Oudin e Ramadani demeritassero e altri invece no. Sono cambiate alcune cose ma anche chi era in difficoltà ha cambiato atteggiamento. Al netto dell’aspetto emotivo che fa vedere la partita da tifoso, meritavamo di vincerla. Sansone? L’anno scorso ci ha aiutato molto ed è stato un peccato non averlo in questi mesi”.