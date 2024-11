LECCE – Pierotti: “Il gol? Una liberazione, spero possa essere la svolta per la squadra”

Primo gol italiano per Santiago Pierotti e titolo di MVP di Lecce-Empoli.

Così il 50 giallorosso a Dazn nel post-gara: “Questo gol lo aspettavo da tantissimo tempo, è stata una liberazione per me e per la squadra. Nella ripresa abbiamo costruito tante opportunità ma non siamo stati fortunati, teniamoci stretti questo pareggio e questa prestazione, sono convinto che questa mia rete possa essere la svolta per un gruppo che lavora bene e ha tutte le intenzioni di risalire in classifica”.

Con quella di ieri, sono 24 le presenze di Pierotti con la maglia del Lecce (due delle quali in Coppa Italia), primo gol in assoluto dopo i due assist prodotti nella scorsa stagione, uno dei quali proprio in Lecce-Empoli per il gol-partita di Sansone.