LECCE – Giudice sportivo, fermato Guilbert con annessa ammenda: il dettaglio

Arrivano notizie meno brutte del previsto dal Giudice sportivo, chiamato a giudicare sui referti della quinta giornata di Serie A. Il Lecce perde Guilbert per una sola giornata e non per più di una come si paventava. In aggiunta, la solita ammenda per intemperanze dei tifosi.

CALCIATORI – Due giornate di squalifica e ammenda di 5.000 euro per Pawel Dawidowicz (Verona); una giornata e ammenda di 5.000 euro per Frederic Guilbert (Lecce); una giornata per Matteo Cancellieri (Parma).

AMMENDE – Diecimila euro per la Fiorentina (fumogeni) e per la Lazio (fumogeni/bottigliette); cinquemila euro al Como (lancio di oggetti verso il settore avversario); tremila euro alla Juventus (ingiustificato ritardo del secondo tempo) e alla Roma (lancio di oggetti in campo); 2.500 euro al Lecce (lancio di oggetti in campo).

Totale delle ammende 2024/25: 15.500 euro; dal 2022/23: 217.000 euro.