ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 22.09.2024

Eccellenza pugliese girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 22 settembre 2024.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ARBORIS BELLI:

ATL. ACQUAVIVA:

ATL. RACALE: Facundo Fabiani (1, Coppa Italia); Luca J. Layus (1, Coppa Italia)

BARLETTA:

BISCEGLIE:

BITONTO: Roberto Satalino (all., fino al 03-10-24)

BRILLA CAMPI:

CANOSA: Francesco Milano (1, Coppa Italia)

CORATO: Christian Colaci (1)

FOGGIA INCEDIT:

GALATINA: Daniele Viola (dir., fino al 10-10-24); Diego Cabezola (1, Coppa Italia)

GALLIPOLI: Tiziano Prinari (1); Pietro Stranieri (1); Tiziani Prinari (1, Coppa Italia); Pietro Stranieri (1, Coppa Italia)

GINOSA:

MANDURIA: Daniele Ranieri (dir., fino al 03-10-24); Aymen Achik (1)

MOLFETTA: Christian Carbone (all., fino al 10-10-24)

N. SPINAZZOLA:

NOVOLI: Yari Maccarrone (1, Coppa Italia)

POLIMNIA:

S. MASSAFRA:

UC BISCEGLIE: Ndiaga Ngom (1)

—

PROMOZIONE/B

A. TOMA MAGLIE:

ATL. TRICASE:

CAROVIGNO:

COPERTINO:

GROTTAGLIE:

LEVERANO: Alfonso Bruno (1)

MESAGNE: Ammenda di 300 euro* (reiterati ingressi di persona non identificata nell’area adiacente agli spogliatoi e reiterato comportamento ingiurioso verso il direttore di gara in assenza di assistenza all’arbitro da parte della società)

OTRANTO:

R. PUTIGNANO:

RINASCITA REF.: Adriano Petrelli (dir., fino al 03-10-24)

RS CRISPIANO: Vito N. Clemente (dir., fino al 26-11-24)

SAVA:

TAURISANO: Vittorio Botrugno (all., fino al 03-10-24)

TERRE ACAYA-ROCA:

TREPUZZI:

V. LOCOROTONDO:

V. MATINO: Jacopo Maraschio (2); Gaetano Mele (1)

VEGLIE: Stefano Pino (1)