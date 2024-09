LECCE – Sticchi Damiani: “Uno stadio con diecimila bambini doveva far venire una voglia vista solo in parte”

Si aspettava qualcosa di più dalla sua squadra, incitata da tantissimi bambini sugli spalti. Saverio Sticchi Damiani, nel post Lecce-Sassuolo, esprime un po’ di perplessità ma guarda già avanti.

“La partita si è giocata senz’altro sotto tono. Dispiace perché uno stadio con diecimila bambini, con i nostri tifosi, la Curva sempre impagabile, doveva far venire una voglia che ho visto solo in parte. Certo, l’allenatore ha dovuto fare un turnover pesantissimo per via di un’anomalia che nella settimana della Coppa Italia ci ha visto mettere la gara di campionato al venerdì. Di conseguenza, piuttosto che inserire solo qualche giocatore nel contesto di base, ha dovuto fare scelte diverse. Sono convinto che venerdì, contro il Milan, giocheremo con coraggio e con voglia di farcela. Mi piacerebbe rivedere lo spirito che ho visto col Parma e col Torino“.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)