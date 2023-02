LECCE – Giornata di riposo. A Bergamo anche qualche elemento della Primavera?

Giornata di riposo oggi per il Lecce di Marco Baroni che tornerà ad allenarsi domattina all’Acaya Golf & Resort. Saranno da valutare le condizioni di Askildsen, che ieri è rimasto a riposo a causa di una gastroenterite. Ieri hanno lavorato a parte anche Maleh, reduce dall’infortunio alla caviglia e in via di recupero, e di Umtiti, a causa di un leggero sovraccarico muscolare. Sia per Askildsen, sia per Umtiti, la gara di Bergamo (domenica ore 12.30) contro l’Atalanta non dovrebbe essere in dubbio. Sempre assenti Dermaku e Pongracic.

Vista l’assenza di Gonzalez, squalificato, e i problemi di Askildsen, non è impensabile che Baroni, per rinforzare il centrocampo, porti con sè a Bergamo anche qualche elemento della Primavera, come Samek e Berisha, due dei gioiellini della formazione allenata da Federico Coppitelli, neo capolista del campionato insieme al Torino. Da sottolineare, però, che anche la Primavera giocherà domenica, a Bogliasco contro la Sampdoria, inizio ore 10.30.

Designato l’arbitro dell’incontro di Bergamo: sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, vecchia conoscenza dei giallorossi sia in Serie C, sia in Serie B. Fu proprio il fischietto romagnolo ad arbitrare, da ultimo, Lecce-Pordenone, che, il 6 maggio dello scorso anno, sancì il ritorno dei salentini in Serie A dopo uno strepitoso torneo nel campionato cadetto.