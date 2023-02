BASKET – Carrozzina: Lupiae Team Salento, arriva il Bari a caccia di rivincite

È in piena salute la Lupiae Team Salento che, dopo la vittoria esterna nel match d’andata, domani ospita il Bari nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B di basket in carrozzina, girone D.

In classifica, capitan Sabrina Bozzicolonna e compagni occupano il secondo posto del girone con 8 punti, due in più rispetto al Bari e quattro in meno rispetto al Taranto. Ai playoff, che mettono in palio l’ascesa in Serie A, si qualificheranno le prime due di ogni girone.

Pertanto, il match di domani pomeriggio, ore 17 al Palaventura di piazza Palio (ingresso gratuito), assume ancora più importanza: “Sin qui ci siamo proprio divertiti – afferma Francesco Genchi, alla sua prima stagione in gialloblù – e, di conseguenza, il mio bilancio personale è più che positivo. Certo, all’inizio ho scontato un’inevitabile fase di adattamento agli schemi in una squadra che, da ben cinque anni, gioca a memoria sotto la guida di coach Andrea Calò“.

Il match si potrà seguire anche in diretta streaming sulle pagine Facebook di Salentoinlinea e Asdlupiaeteamsalento, oltre che usl canale Youtube di Salento in Linea, con la telecronaca di Pino Montinaro e Piergiorgio Fiorentino.