LECCE – Dermaku sotto i ferri, semaforo rosso per Strefezza. Dubbio Umtiti: quanti grattacapi per Baroni…

Non ci sono buone notizie dall’infermeria di casa Lecce. Nell’allenamento mattutino di oggi erano assenti sia i lungodegenti Dermaku e Pongracic, ma anche Strefezza, a riposo per uno stato influenzale. Sarà quindi da valutare la condizione dell’attaccante italo-brasiliano nella sedutra di rifinitura di domani mattina al Via del Mare per capire se potrà far parte, o meno, della lista dei convocati per la trasferta di Bergamo.

A parte ha lavorato Umtiti che, stamani, si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo studio radiologico Quarta Colosso di Lecce. Il test strumentale ha evidenziato, per il francese, una lieve contrattura alla coscia destra. Anche per il campione del mondo, quindi, sarà decisiva la rifinitura di domani, anche se, allo stato delle cose, appare difficile un suo recupero per la sfida del Gewiss Stadium (i cui 1.600 posti del settore ospiti sono da giorni ormai esauriti).

Capitolo Dermaku: l’italo-albanese, assente dai campi dal 4 novembre scorso, stamani si è sottoposto a intervento chirurgico per risolvere un problema inguinale di ernia “dello sportivo”. L’intervento è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di almeno un mese.

Pertanto, mister Baroni ha diversi grattacapi da risolvere alla vigilia di Atalanta-Lecce. Alle assenze, o probabili assenze, di Strefezza e Umtiti, si aggiunge quella, sicura, di Gonzalez, appiedato per un turno dal Giudice sportivo. Askildsen è tornato ad allenarsi col resto del gruppo dopo i problemi intestinali accusati nei giorni scorsi.

Il tecnico giallorosso parlerà domani, in conferenza stampa, alle ore 12.40. La squadra, poi, partirà con un charter per Bergamo insieme alla Primavera, impegnata domenica mattina a Bogliasco contro la Sampdoria.