LECCE – Giornata di presentazioni, Romagnoli e Ceccaroni: “Qui per contribuire verso l’obiettivo salvezza”

Ultima conferenza stampa di presentazioni dopo il mercato invernale in casa Lecce, dove quest’oggi hanno parlato Simone Romagnoli e Pietro Ceccaroni, giunti per rinforzare la retroguardia di Baroni.

Romagnoli ha messo in chiaro circa le sue motivazioni e la condizione fisica: “Il problema alla coscia destra. che mi ha creato qualche problema nel corso della prima parte della stagione, è oramai alle spalle. Le motivazioni sono fortissime. Sono qui per fare il mio mestiere, cerco di farlo al meglio e con grande entusiasmo. Vengo a Lecce con la voglia di contribuire a fare insieme qualcosa di straordinario. Ora abbiamo una gara importantissima con la squadra della mia città che dovrà essere preparata al meglio”.

Ceccaroni ha l’obiettivo di restare a lungo in giallorosso: “Non è stato facile lasciare Venezia ma era giunto il tempo di cambiare aria. Vorrei riuscire a conquistare la fiducia di tutti, a partire dalla società fino ai tifosi. Voglio rimanere a Lecce per più di quattro mesi e vorrei farlo in Serie A. Fino a questo punto della stagione il reparto difensivo giallorosso ha dimostrato tutto il suo valore, ma è tutta la squadra che sta facendo bene nella fase difensiva. Umtiti è un campione e durante l’allenamento ho capito che il livello è veramente alto. Per quanto mi riguarda io sono a disposizione del mister, che mi ha subito spiegato il suo concetto di calcio, ed ho il dovere di farmi trovare pronto”.