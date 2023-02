VOLLEY – Grande festa a Bari per la pallavolo regionale: tutti i premiati

Si è svolta sabato scorso, 28 gennaio, a Bari, la Festa del Volley pugliese 2023. Davanti a circa 200 partecipanti, ha fatto gli onori di casa il presidente regionale Fipav Paolo Indiveri per poi passare parola al numero uno della federazione italiana, Giuseppe Manfredi, che ha voluto celebrare con emozione le medaglie azzurre: “Sono felicissimo perchè questa sera possiamo celebrare in Puglia, con tanti pugliesi, tante medaglie tra quelle conquistate lo scorso anno. Abbiamo tanti tecnici, che ogni giorno lavorano per migliorare i nostri atleti, e sono orgoglioso di aver vissuto momenti indimenticabili nel 2022. I miei complimenti vanno ai tecnici pugliesi presenti questa sera, De Giorgi, Fanizza, Gagliardi, ai membri degli staff e agli atleti ma anche a tutte le eccellenze pugliesi che questa sera festeggiano un obiettivo raggiunto. Ci tengo a ringraziare questa terra per la partecipazione importante all’Asssemblea straordinaria di domenica scorsa con la promessa resteremo sempre vicini alle nostre società”.

Il più festeggiato di tutti è stato Fefè De Giorgi, Ct della Nazionale italiana campione d’Europa e del Mondo: “E’ stato bello rivedere tante facce amiche che non vedevo da tempo e sono felicissimo di condividere con la mia terra questa serata. Ho vissuto una vita sportiva intensa con i colori azzurri da atleta e sono felice di aver intrapreso un percorso da allenatore di questa nazionale, e devo ringraziare il Presidente Manfredi per questa opportunità, che per me ha rappresentato da sempre davvero qualcosa di superiore”.

Tutti i premiati:

Promozione dalla D alla C femminile

Palo Sporting Club, Don Milani Volley ASD,

US Lighting Ostuni, Fulgor Tricase Volley, ASD Asem Volley Bari, ASD Revolution Turi, Volley’s Eagles G. Ungaretti, ASD Olympia Orta Nova.

Promozione dalla D alla C maschile

ASD New Volley Lucera, Pol. New Sporting Mottola, ASD Pallavolo Gioia, Volley Club Locorotondo, ASD GS Atletico Sammichele, ASD Volley Cassano.

Promozione dalla C alla B maschile

Volley SS Annunziata Mesagne

Promozione dalla C alla B2 femminile

SSD ARL Volley Castellaneta

Promozione dalla B alla A3 maschile

Pallavolo Bari

Pugliese nel massimo campionato di volley

Gioiella Prisma Taranto

Scudetto, Coppa e Supercoppa in Bulgaria

Camillo Placì

Promozione in SuperLega e Coppa Italia A2 a Reggio Emilia

Vincenzo Mastrangelo

Supercoppa Italiana e Mondiale per Club con Perugia

Massimo Colaci

Supercoppa A2 con Bergamo

Francesco D’Amico

Mondiale con la Serbia, Mondiale per Club con Conegliano

Marco Greco

Oro ai Giochi del Mediterraneo con la Croazia maschile

Antonello Andriani

Società con almeno 50 anni di attività

U.S. Lightning Pallavolo, A.S.D. Volley Massafra, Unione Pall. A.S.Dill. Modugno, Asd Virtus Tricase, Pol. Amatori Volley Bari A.S.D, G.S.D. Volley Ball Giovinazzo, A.S.D.Volley Iuvenilia Oria, Vis Squinzano, A.S.Assi-Manzoni Pall.Brindisi, A.S.D. Pol. Ideal Talsano, A.S.D. Amicizia Vol. Acquaviva, A.S.D. Pallavolo Uisp’80, A.S.D. Volley Sava, A.S.D. G.S. Atletico, Asd Volley Specchia, A.S.P. Aquila Azzurra Trani.

Premio alla carriera

Donato Radogna, Sebastiano Chieppa.

Titolo regionale U18 femminile

Cuore di Mamma Cutrofiano

Titolo regionale U16 femminile

Cuore di Mamma Cutrofiano

Titolo regionale U14 femminile

Cuore di Mamma Cutrofiano – San Cassiano

Titolo regionale U19 maschile

Materdominivolley.it Castellana Grotte

Titolo regionale U17 maschile

Materdominivolley.it Castellana Grotte

Titolo regionale U15 maschile

Materdominivolley.it Castellana Grotte

Trofeo regionale Volley S3 3×3 Primo Livello Misto

New Mater Castellana Grotte

Trofeo regionale Volley S3 3×3 Secondo Livello Femminile

Virtus Tricase

Trofeo regionale Volley S3 3×3 Secondo Livello Maschile

Virtus Tricase

Titolo regionale U12 Volley S3

Volley oria

Scudetto U19 maschile

Materdominivolley.it Castellana Grotte

Premio miglior giornalista del volley pugliese 21/22

Patrizia Nettis

Staff nazionali

Ottaviano Tateo (Fisioterapista – Oro Europei U22M)

Annalisa Pinto (Scoutman – Oro Europei U20M, U18M)

Maira Di Vagno (Fisioterapista -Oro Europei U18M)

Luca Nico (Scoutman – Oro Europei U21F)

Atleti in nazionale

Federico Miraglia (Oro Europei U18M)

Alessandro Fanizza (Oro Europei U20M)

Cosimo Balestra (Oro Europei U20M)

Nicola Cianciotta (Oro Europei U22M)

Allenatori in nazionale

Nino Gagliardi (2 All. Oro Europei U19 femminile, 1 All. Oro EYOF con U19 femmiinile)

Vincenzo Fanizza (1 All. Oro Europei U22M, Bronzo Giochi del Mediterraneo con la nazionale B maschile)

FIPAV

Giuseppe Manfredi (Per i risultati conseguiti dalle nazionali e l’attività FIPAV)

Stefano Bellotti (Per l’attività FIPAV e il rapporto con il territorio)

