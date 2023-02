TARANTO – Continua il digiuno di gol: il derby dello ‘Zaccheria’ è del Foggia

Il Taranto perde due a zero il derby dello “Zaccheria”. Decisive sono state le marcature del Foggia arrivate in chiusura di prima frazione. Per gli ionici si tratta del sesto match consecutivo senza aver trovato una rete.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 15’ ed è di marca dauna: Rizzo serve Ogunseye che di piattone sinistro manda fuori. Il Taranto si difende con ordine ma non riesce ad incidere in contropiede. Al 24’ si rivede il Foggia: punizione di Schenetti, respinge Vannucchi. Al 37’ arriva l’episodio che sblocca il match: Peralta prova a superare Antonini che non interviene ma l’arbitro decreta un penalty molto discutibile. Dal dischetto va lo stesso Peralta che spiazza Vannucchi. Al 45’ arriva anche il raddoppio per il Foggia: Ogunseye fa da sponda per Garattoni che tutto solo non può sbagliare. Le due squadre vanno poi al riposo sul risultato di due a zero in favore dei satanelli.

Nel secondo tempo il Foggia continua a spingere: al 51’ sinistro al volo di Petermann, Vannucchi respinge con i pugni. Al 62’ Ogunseye ci prova acrobazia ma spara alto. Il Taranto si fa vedere solo al 69’: Bifulco al centro dell’area non riesce a stoppare la sfera che termina tra le braccia di Nobile. I rossoblù ci provano anche al 72’: Semprini prova ad incidere con un colpo di testa ma la palla termina abbondantemente alta. Ancora il Taranto: all’86’ destro al volo di Labriola, Nobile si supera e si rifugia in corner. Dopo cinque minuti di recupero il derby termina con la vittoria del Foggia. Per il Taranto si tratta della sesta partita senza aver trovato una rete. I rossoblù domenica ospiteranno allo Iacovone il Latina.

IL TABELLINO:

Foggia, stadio “Pino Zaccheria”

mercoledì 1° febbraio 2023, ore 21

Serie C/C 2022/23 – Giornata 25

FOGGIA-TARANTO 2-0

RETI: 37’ rig. Peralta, 45’ Garattoni

FOGGIA (3-5-2): Nobile – Leo (72’ Rutjens), Di Pasquale, Rizzo – Garattoni, Di Noia (65’ Frigerio), Petermann, Schenetti, Costa (83’ Kontek) – Peralta (72’ Iacoponi), Ogunseye. A disp.: Illuzzi, Thiam, Bjarkason, Markic, Battimelli, Odjer, Capogna. All.: Fabio Gallo.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Sciacca, Antonini, Formiconi (72’ Evangelisti) – Mastromonaco (46’ Labriola), Crecco, Mazza (72’ Boccadamo), Diaby (46’ Provenzano), Ferrara – Bifulco (77’ Nocciolini), Semprini. A disp.: Loliva, Caputo, Manetta, Citarella, Rossetti, Finocchi, Canalicchio. All.: Ezio Capuano.

ARBITRI: Marco Emmanuele di Pisa (Pragliola-Vettorel. IV: Carrione)

NOTE: Ammoniti: Ferrara (T), Leo (F)