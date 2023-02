Prima Categoria/C, Seconda Categoria/C, Coppa Puglia: il Giudice sportivo, gare del 29.01.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 29 gennaio 2023 in Prima e Seconda Categoria girone C Puglia e in Coppa Puglia, gare del 25 gennaio.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA/C

CAPO DI LEUCA: MIchele De Giorgi (1)

CURSI:

DB MANDURIA: Michele Brigante (1); Fabiano A. Cimino (1, Coppa Puglia); Simone Mero (1)

FRAGAGNANO:

F. MICCOLI:

GALATINA: Pablo S. Pighin (1)

P. GALATONE:

R. REFUGEES:

RUFFANO:

SD PARABITA:

SECLÌ:

VERNOLE:

VIRTUS LECCE: Danilo De Tommasi (1)

ZOLLINO:

—

SECONDA CATEGORIA/C

ALESSANO:

F. MONTERONI:

G. ARADEO:

KP GALLIPOLI: Antonio F. Papallo (1); Luigi Spedicato (1)

MELPIGNANO: Ammenda di 300 euro; Antonio Monaco (dir., fino al 02-04-23); Luciano Moretti (mass., fino al 28-02-23); Federico Zuccaro (2); Mattia Meledi (1)

P. BAGNOLO: Lorenzo De Vito (1)

POGGIARDO:

REAL NEVIANO:

SG SURBO: Alessandro Montinaro (1)

SOLETO:

SP VERNOTICO:

TRICASE:

V. SAN PANCRAZIO: Eusebio Carrino (dir., fino al 28-02-23); Marco Del Prete (1)

VS TORCHIAROLO: Raffaele Pareo (mass., fino al 28-02-23); Simone Gravante (1)

CD Poggiardo-Aradeo: Gara interrotta al 33′ del promo tempo per infortunio dell’arbitro.