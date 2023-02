LECCE – Baroni e lo scontro diretto di Cremona: “Gare in cui fare un passo avanti. Contenti del mercato”. I convocati

Prima trasferta del girone di ritorno per il Lecce che domani sarà impegnato alle 15 in casa della Cremonese. Per i giallorossi un match da non sbagliare, come sottolineato da mister Marco Baroni in conferenza stampa.

Il tecnico ha innanzitutto parlato del momento giallorosso: “Purtroppo sono arrivate due battute d’arresto in due ottime partite in cui abbiamo fatto più passaggi, cross e tiri. Spesso è questione di episodi, ciò che conta è la prestazione della squadra. Io parto sempre da questo. Poi queste sono gare intense in cui l’attenzione e la concentrazione devono essere massime perché, anche se concedi poco, basta un nulla a deciderla. Sono percorsi che in un campionato ci stanno. Ora noi dobbiamo giocare queste gare, gli scontri per cui si lavora, con attenzione, determinazione e capacità di essere sempre dentro la partita”.

Sul mercato: “Siamo contenti perché non era certamente facile per nessuno. Abbiamo portato dentro dei ragazzi che incarnano i valori della squadra. Ci danno qualità ed esperienza e sono dentro il gruppo come fossero qui dall’inizio”.

Baroni ha poi sottolineato l’importanza degli elementi in rosa, parlando nella fattispecie di terzini sinistri e mezzali: “Ho due terzini mancini che considero titolari. Ho due giocatori bravi, chi è più pronto parte dall’inizio. Pezzella è in crescita, Gallo rientra perché ha completamente riassorbito l’ematoma del piede. Ho fatto i complimenti sia ad Askildsen che ad Helgason perché anche se non giocano sono in crescita e stanno lavorando con il piglio giusto. Sono in un ruolo in cui chi non parte titolare entra e dovranno farsi trovare pronti”.

Con la Cremonese sarà una sfida importante: “La bellezza sono questi incroci diretti, sono gare in cui non serve fare un passo indietro ma un passo avanti in termini di attenzione, voglia e coraggio. La nostra identità dobbiamo tenerla, in casa e fuori. E’ una gara che conta tanto, lo sappiamo, ma serve abituarsi a giocare certe partite. Dobbiamo avere rispetto ma non paura. L’avversario ha grandi valori, lo conosciamo, la prestazione è nelle nostre gambe e nella nostra voglia che dobbiamo mettere in campo”.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Brancolini, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Tuia, Umtiti, Pezzella, Ceccaroni, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand

ATTACCANTI: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling P.

Assenti Dermaku, Pongracic, Maleh e Ceesay