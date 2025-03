LECCE – Giampaolo vuole il riscatto: “Con il Milan non tutto negativo, ora sotto con il Genoa”

Nuovo anticipo del venerdì per il Lecce, che domani sarà ospite del Genoa. A presentare la sfida in conferenza stampa è stato mister Marco Giampaolo.

POST MILAN. “Si esce da questa sconfitta perché bisogna uscirne. Le partite non si possono giocare, indietro non torni dunque devi pensare alla prossima. Devi avere forza e capacità di resettare sempre. Se ne esce con la determinazione e col fatto che il campionato ti mette davanti la possibilità di rifarti e di una nuova battaglia”.

CAMMINO GIALLOROSSO. “La perfezione non esiste perché il calcio è arte, non scienza esatta. Il calcio è emozione, cuore, talento, spirito. La sintesi la raccontiamo sempre dopo, se vinciamo siamo stati perfetti, se non vinciamo abbiamo di che recriminare. Dissi che possiamo vincere o perdere ma siamo squadra. Concetto, questo, che devi dimostrare sempre perché siamo sempre sotto esame. Ogni volta è una storia nuova, dobbiamo essere determinati e concentrati perché l’obiettivo è la storia della terza salvezza in Serie A. Se è storia vuol dire che non è una passeggiata di salute, questa squadra con tutti gli errori e disequilibrio non si risparmia ed è lì. Poi ci sono gli avversari ed i momenti”.

GOL GENOA ALLO SCADERE. “Non ho mai preparato partite guardando a statistiche come i gol segnati alla fine dall’avversario. Resta il fatto che il Genoa è una squadra forte, con un bravo allenatore che si è guadagnato una classifica un po’ più serena. Se lo è preso sul campo e gli vanno fatti i complimenti”.

TIFOSI ALLA RIFINITURA. “E’ molto positivo il fatto che siano venuti i tifosi, segno di attaccamento e vicinanza. Di solito in questi casi vengono piccole rappresentanze, invece qui ne erano tanti tanti. Hanno mostrato attaccamento, non che vi fossero dubbi, ma è sicuramento un aiuto importante. I giocatori vengono aiutati non poco da questi aspetti, è importante”.

IDENTITA’. “Sono testimone del concetto che la perfezione non esiste, anche se sono un perfezionista. A volte il responso non è così, quindi si rischia di trovare il pelo nell’uovo senza che ve ne sia la necessità. E’ capitato ad esempio di aver sbagliato una linea di corsa in partita che avevamo a lungo preparato. Questo significa che tu cerchi di preparare le cose sempre, ma poi c’è il calcio e la partita che sono fatte da tanti altri aspetti. C’è anche la qualità, e la qualità vince”.

BERISHA-HELGASON. “Berisha stava meglio perché aveva avuto continuità, Helgason meno ma l’ho scelto perché è un ruolo delicato e particolare per noi perché dà equilibrio e bisogna avere una certa visione. Possono giocare insieme se corrono, se camminano no. Ma non mi sembra siano due che camminano in campo, quindi possono giocare”.

POST KO. “Ho detto che la partita l’abbiamo persa noi per alcuni dettagli. Questo non toglie niente al valore dell’avversario. Dentro questa partita devi andarti a prendere la delusione, grandissima, per non aver portato a casa una partita straordinaria sotto tutti i punti di vista. Serve ricavarci anche gli aspetti positivi, che ci sono stati, per trovare forza. Il campionato ti dà la possibilità di riscattarti, in settimana li ho visti bene. C’è stata delusione ma testa bassa e per riprendersi”.

SALA. “Non è convocato perché non ha smaltito l’influenza”.

FERRARIS. “Mi emoziono solo per il Lecce io adesso. Alla Samp è stata una bellissima parentesi della mia carriera”.

FORMAZIONE. “Domani abbiamo un piccolo allenamento e mi prenderò il tempo per le ultime decisioni, ci sono alcune cose da valutare. Senza dimenticare che adesso le partite si giocano in sedici e non c’è più il concetto di titolare e riserva. Così è importante l’affidabilità”.

GASPAR. “Sta bene, si allena con continuità. Poi se farlo entrare adesso, o più in là o alla prossima lo valuteremo”.